Archivo - ¿Cuándo Se Estrenará La Temporada 4 De La Diplomática En Netflix? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Este pasado 16 de octubre llegó a Netflix la tercera temporada de La diplomática. Tras un crítico giro final, muchos se preguntan si la ficción creada por Debora Cahn contará con una nueva tanda de episodios y, en tal caso, cómo se seguirá desarrollando en ellos la complicada relación de sus personajes principales.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La entrega comienza con Grace Penn (Allison Janney) asumiendo la presidencia y nombrando vicepresidente a Hal (Rufus Sewell) en vez de a Kate (Keri Russell), algo que no contribuye a mejorar la relación del matrimonio Wyler. En el último capítulo, justo cuando parecía posible una reconciliación entre Hal y Kate, un asombroso descubrimiento amenaza con abrir una brecha irreparable entre ambos. Y es que Kate está convencida de que su marido y Grace conspiraron para hacerse con un letal misil ruso.

Aunque el futuro de la pareja no parezca muy halagüeño, sin duda se seguirá explorando, al menos en otra entrega más. Y es que ya el pasado mes de mayo se daba a conocer que Netflix había renovado la serie por una cuarta temporada.

"Estoy muy emocionada con la cuarta temporada", afirmó Cahn en declaraciones a Tudum. "Va a ser muy divertido. Cuando llegamos al final de una temporada, siempre pienso: 'Bueno, es imposible que podamos volver a hacer esto'. Pero luego nos ponemos manos a la obra y pensamos: 'Dios mío, tenemos que seguir adelante'", explicó.

Hablando sobre qué esperar de la nueva entrega, la creadora de la ficción adelantó que los fans "deberían estar preocupados". "Puede ser bastante escalofriante ver quién toma el poder y tener la sensación de que puede estar haciendo un uso terriblemente indebido del mismo", señaló.

"Sin duda, nos interesa seguir explorando la dinámica de ¿qué significa tener a dos mujeres poderosas con un hombre poderoso atrapado entre ellas? ¿Cómo se influyen y se cambian mutuamente esas relaciones?", adelantó por otro lado Cahn en una entrevista concedida a Collider.

Está previsto que la nueva entrega comience su producción este otoño y, aunque Netflix todavía no ha revelado su fecha de estreno, es de esperar que la ficción regrese a la plataforma dentro de un año, en el último trimestre de 2026.