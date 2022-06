Kate Winslet vuelve a HBO Max con Trust, una adaptación del best-seller homónimo de Hernán Díaz

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el apabullante éxito de Mare of Easttown, Kate Winslet regresa a HBO Max con otra miniserie. La galardonada actriz protagonizará y producirá Trust, una adaptación de la novela homónima y superventas de Hernán Díaz.

El best seller de este autor argentino se sitúa en los años 20 y sigue la historia de Benjamin Rask, un adinerado financiero que, insatisfecho con la imagen que una novela basada en su vida da sobre él y su mujer Helen, le pide a uno de sus secretarios que escriba sus memorias por él para que, por fin, se dé a conocer su versión de los hechos. No obstante, los problemas para este secretario no harán más que crecer cuando se percate de que está reescribiendo la historia y es incapaz de separar la realidad y la ficción.

Contada con cuatro voces y géneros diferentes, Trust es un mordaz rompecabezas narrativo sobre el papel que juega la riqueza en la identidad nacional estadounidense y el mito del hombre 'hecho a sí mismo', que subvierte la noción de verdad y quién llega a definirla.

Winslet, que cuenta con dos premios Emmy, el primero por su actuación en Mildred Pierce en 2011, y el segundo una década después por la exitosa miniserie de HBO Max Mare of Easttown, también protagoniza y produce Lee. Se trata del biopic de la histórica corresponsal de guerra Elizabeth 'Lee' Miller, que está a punto de empezar su rodaje, en el que también participan Marion Cotillard y Jude Law.