El juego del calamar temporada 3: Nueva pista sobre la fecha de estreno

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Por el momento, Netflix no ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de la tercera y última temporada de El juego del calamar, aunque los fans ya tienen una idea bastante aproximada de cuándo esperar la nueva tanda de episodios. Ahora, y no por primera vez, el creador de la popular ficción, Hwang Dong-hyuk, ha dado una importante pista que no hace más que confirmar las sospechas de muchos.

"No creo que sea en mayo, pero saldrá este año...", aseguraba el realizador en declaraciones a The Hollywood Reporter, en el marco de los Globos de Oro. "Ya viene, ya viene. Estoy trabajando en ello. Pronto llegará. Antes de lo que esperáis", añadía entre sonrisas.

#SquidGame's director, Hwang Dong-hyuk, reassures fans that they won't have to wait too long for season 3. pic.twitter.com/N9bmbXWrbP — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2025

Con estas palabras, Dong-hyuk confirmaba lo que Netflix ya ha anunciado, que el desenlace de la serie protagonizada por Lee Jung-jae llegará este 2025, meses después del estreno de la segunda temporada, que aterrizaba en la plataforma el pasado 26 de diciembre. Cabe recordar que ambas entregas fueron escritas simultáneamente y que la tercera temporada ya está rodada.

Recientemente, el creador de la ficción aseguraba en una entrevista concedida a Variety que los nuevos capítulos llegarían "alrededor de verano u otoño" y que la fecha exacta se desvelaría "pronto". En todo caso, el servicio de streaming ya podría haber adelantado accidentalmente este anuncio, ya que hace semanas, el canal oficial de YouTube de Netflix Corea subía un vídeo que fijaba la fecha de estreno para el 27 de junio, eliminándolo poco después.

En cuanto a la trama, el creador ya explicó a Tudum que la tercera temporada sería como "el segundo capítulo del enfrentamiento entre Gi-hun y el Líder". El personaje de Jung-jae partirá de un "estado de profunda desesperación" que le hará plantearse una serie de preguntas clave: "¿Va a seguir creyendo que será capaz de persuadir a los demás y poner fin al juego? ¿O se rendirá y se convertirá en una persona completamente diferente? ¿En alguien como el Líder que piensa que no puede cambiar nada?"