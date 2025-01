El Juego del Calamar temporada 2: ¿Ha muerto realmente el jugador 246?

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El Juego del Calamar culminó su segunda temporada de forma abrupta, dejando en el aire varias cuestiones que plantean numerosas preguntas en los espectadores. Ante estas dudas, ha comenzado a circular entre los fans una teoría que sostiene que el jugador 246, presuntamente muerto, habría sobrevivido a la masacre del último capítulo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final del séptimo episodio de esta nueva entrega relató el frustrado motín de varios jugadores, liderados por el protagonista, Gi-hun, para derrocar a la organización del concurso. Sin embargo, la traición de Young-il, nombre con el que el Líder se hizo pasar por un participante, echó por tierra la insurrección.

El villano, ya de nuevo escondido tras su máscara, acabó de manera fulminante con la vida del mejor amigo del protagonista, Jung-bae, ante un derrotado y desencajado Gi-hun incapaz de impedir su asesinato. Sin embargo, más allá de esta pérdida, las bajas del equipo cruz no son precisamente escasas. Mientras los líderes del motín ascendían por el rosado entramado de escaleras, varios jugadores se quedaron cubriéndoles las espaldas, enfrentándose en un brutal tiroteo contra multitud de soldados armados hasta los dientes.

La mayoría de los rebeldes fueron eliminados en la batalla para sofocar la insurrección. Entre las víctimas, parece que se encuentra el jugador 246, conocido por ser el padre de una niña con graves problemas de salud, al que un guardia apunta con su subfusil y le dispara, presuntamente acabando con su vida. No obstante, contra todo pronóstico, una teoría sugiere que este personaje podría haber sobrevivido, ya que los espectadores no han visto su cadáver aún.

Si bien parece indudable el hecho de que el concursante 246 haya recibido la bala, cabe la posibilidad de que Kang No-eul, la joven soldado que trabajaba en el mismo parque de atracciones que él, haya salvado su vida disparándole en una zona que no sea crítica. Desde que la guardia lo vio a través de su mira telescópica en el juego de Luz roja, luz verde, esta trama que entrelaza a concursantes y esbirros estaba servida.

En caso de que haya sido No-eul quien le ha disparado, el jugador 246 (que entró en el juego para pagar las facturas médicas de su hija) podría seguir con vida, aunque debería mantenerse oculto, pues ya no participaría en la competición al estar presuntamente muerto. Es más, una reciente publicación de la actriz que da vida a la soldado, Park Gyu-young, reveló una fotografía del set de rodaje en la que aparecía el actor que encarna al presuntamente fallecido, Lee Jin-wook, enfundado en el traje rojo de los guardias. Rápidamente, la publicación fue eliminada.

#ParkGyuYoung accidentally posted a major spoiler for #SquidGame3 sharing a photo of herself in a pink soldier outfit while on set.

Itwas quickly deleted, but not before it spread widely online, which sparked speculation. Read here.https://t.co/gvwv25T6GR pic.twitter.com/RE811U1uVn