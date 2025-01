Filtrada la fecha de estreno de El juego del calamar temporada 3

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

El juego del calamar terminará con su tercera temporada. Aunque entre el estreno de la primera y la segunda tanda de capítulos transcurrieron varios años, ya se sabía que los fans no tendrían que esperar tanto para el lanzamiento de la última entrega que, según reveló el propio creador de la ficción, Hwang Dong-hyuk, llegará este 2025. Ahora, en un supuesto desliz, Netflix ha dado a conocer la fecha de estreno exacta antes de tiempo.

Tal y como recoge Business Standard, recientemente Netflix Corea subía a su canal oficial de YouTube el anuncio de la tercera temporada de El juego del calamar, eliminándolo poco después... aunque no antes de que se hiciera viral. El vídeo mostraba a la gigantesca muñeca asesina del juego Luz roja, luz verde en una nueva localización, cara a cara con un nuevo muñeco, Cheol-su. Ambos robots ya aparecían en la escena post-créditos de la segunda temporada, adelantando su importancia.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Season 3 coming in 2025. pic.twitter.com/tjWjFESLFQ