Filtración de la temporada 3 de El juego del calamar revela que un personaje sigue vivo

El final de la temporada 2 de El juego del calamar ha dejado el destino de varios personajes en el aire. Los planes del protagonista, Gi-hun, no han salido exactamente como esperaba y sus improvisadas acciones han sentenciado el futuro de ciertos concursantes. No obstante, una filtración parece haber revelado que un apreciado personaje sigue con vida y cómo influye esto en la tercera entrega de la serie.

La segunda tanda de capítulos de El juego del calamar ha presentado a Kang No-eul, una madre trabajadora de un parque de atracciones que, al pasar el proceso de selección, ha sido elegida para ejercer de guardia mientras se celebra la competición. A pesar de que la historia principal no gire sobre ella, sus apariciones han sido fundamentales para desarrollar una de las tramas paralelas.

Extremadamente obediente con sus superiores, No-eul se gana la enemistad de algunos de sus compañeros por entorpecer el negocio de tráfico de órganos que algunos guardias llevan en secreto. Sin embargo, esta impasibilidad se desmorona cada vez que la vida del jugador 246, Park Kyung-seok, se encuentra en juego.

Ambos personajes trabajaban en el parque de atracciones y aceptan entrar en el juego del calamar por sus hijos. La pequeña infante del concursante 246 admiraba al conejo rosa tras el que se escondía No-eul día tras día en la feria. Por ello, cuando durante el transcurso de la prueba Luz roja, luz verde, observa tras la mirilla de su francotirador al desafortunado padre, la idea de salvarle del cruento destino que le espera habría comenzado a sembrarse en su mente.

En el séptimo episodio de la temporada 2, el motín organizado por Gi-hun con el objetivo de llegar a la sala de mandos y finalizar la macabra competición acaba convirtiéndose en una masacre de participantes y guardias. Cuando todo ya está perdido para los insurrectos, un guardia acorrala al jugador 246 y, mientras Kyung-seok le implora que no le mate porque tiene una hija que está muy enferma, el guardia le dispara con su MP5... supuestamente acabando con su vida.

Ahora, una fotografía publicada por Park Gyu-Young, la actriz que da vida a la encapuchada, ha revelado accidentalmente que el jugador 246 sigue vivo... aunque escondido tras una máscara y un traje de la organización. La encogida figura de Lee Jin Wook, el intérprete que encarna a Kyung-seok, convierte lo que parecía una simple instantánea del set de grabación en la filtración de una de las sorpresas que el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, tenía preparadas para la temporada 3.

#ParkGyuYoung accidentally posted a major spoiler for #SquidGame3 sharing a photo of herself in a pink soldier outfit while on set.

Itwas quickly deleted, but not before it spread widely online, which sparked speculation. Read here.https://t.co/gvwv25T6GR pic.twitter.com/RE811U1uVn