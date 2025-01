El juego del calamar 2: ¿Cuál es la canción que suena en la escena del Pentatlón del 1x05?

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El juego del calamar ha estado repleta de momentos especialmente intensos y emocionantes. Y su quinto episodio ha destacado por un momento musical durante la impactante escena del Pentatlón de seis patas. Pero... ¿Cuál es la canción que suena en dicha secuencia y su significado?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Otro juego, los primeros compases del 2x05 de El juego del calamar vieron a varios participantes celebrando su victoria ante una de las pruebas: el Pentatlón de seis patas. Su triunfo insta a los demás para salir airosos del sangriento reto.

Sin embargo, muchos no consiguen superarlo y son ejecutados en el acto por los secuaces del Líder. Alrededor del minuto 12, cuando Gi-hun (Lee Jung-jae) y su equipo se enfrentan a la ronda final del Pentatlón, comienza a sonar una curiosa canción. El tema escogido que acompaña a esta secuencia es 'To You' del cantante surcoreano Shin Hae-chul, el cual puede escucharse tanto en YouTube como en Spotify.

En una reciente entrevista con Netflix, el showrunner de la ficción, Hwang Dong-hyuk, reveló que la elección del tema de Hae-chul no fue casual. Al parecer, buscaba una canción alegre para incorporarla a esta aterradora secuencia como contraste entre su encrudecido realismo y el espíritu optimista de colaboración que surge entre los participantes.

Por otra parte, Dong-hyuk también adelantó que la tercera temporada será "el segundo capítulo del enfrentamiento entre Gi-hun y el Líder". Sin embargo, los varapalos que ha sufrido el jugador 456 en la segunda entrega, sus igualmente fallidos intentos de acabar con el juego en las votaciones y atacando a los organizadores, desembocarán en un cambio de actitud en la nueva tanda de episodios.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado cuándo desembarcarán los episodios finales de la serie. No obstante, recientemente, la plataforma lanzó a través de su cuenta de Corea del Sur un adelanto que, por error, reveló la que podría ser la fecha de estreno de esta tercera y última entrega el 27 de junio. La compañía de streaming eliminó rápidamente el teaser, pero las capturas de pantalla de los fans más atentos ya circulan por las redes.