Primer teaser tráiler de la temporada 3 de El juego del calamar con un nuevo muñeco asesino

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

El final de la temporada 2 de El juego del calamar ha dejado a los fans de la serie creada por Hwang Dong-hyuk expectantes por conocer el destino de los concursantes que han sobrevivido a las pruebas mortales de esta nueva tanda de episodios. Ahora, Netflix ha desvelado el primer teaser de la tercera entrega, presentando al muñeco que, junto a Young-hee, será uno de los obstáculos que los protagonistas tendrán que sortear en los últimos capítulos de la ficción.

El servicio de streaming ha publicado en su cuenta de X un breve adelanto de la tercera temporada de la serie. Y es que, las imágenes que este teaser muestra coinciden con las de la escena post-créditos del episodio 7, en la que se desvelaba un nuevo y peligroso personaje que complicará las cosas aún más a los supervivientes.

Se trata de Chul-su, un animatrónico similar a Young-hee que, según desveló el creador a Entertainment Weekly, será fundamental en la tercera entrega de El juego del calamar. El adelanto también desvela los números de algunos concursantes que participarán en esta prueba: 096, 100 y 353.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC