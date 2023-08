Ni Jedi ni Sith: Baylan Skoll, el nuevo villano de Ahsoka, explicado

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Con la llegada de Ahsoka a Diney+, Star Wars ha continuado ampliando la franquicia. En el proyecto protagonizado por Rosario Dawson aparecen algunos personajes ya conocidos como Sabine o Hera, pero también otros nuevos. Entre ellos ha llamado la atención el gigantesco Baylan Skoll, interpretado por el fallecido Ray Stevenson.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primer episodio de Ahsoka comienza con el asedio de Skoll y su aprendiz Shin Hati a una nave de la Nueva República. En un primer momento, intentan entrar al transporte haciéndose pasar por Jedi, pero el capitán del crucero espacial no les cree. Por eso, empiezan a atacar y masacrar a toda la tripulación. "Tenía razón en algo, capitán. No somos Jedi", le interpela Skoll antes de atravesarlo con su sable láser.

Sin embargo, posteriormente en la serie se descubre que Skoll sí perteneció a la Orden Jedi antes de que el ascenso del Imperio acabase con ella. Baylan era tan solo un pequeño padawan cuando la Orden 66 estalló, siendo uno de los pocos supervivientes. Además, conocía a Anakin Skywalker.

Los Jedi que sobrevivieron o bien se convirtieron en parte de la Alianza Rebelde, o bien se quedaron escondidos a salvo, o bien se corrompieron al Lado Oscuro y sirvieron a Darth Vader y el Emperador Palpatine como Inquisidores. Pero en el caso de Skoll parece ser diferente.

El villano de Ahsoka ha caído claramente en el Lado Oscuro. De ahí su sable anaranjado y su fidelidad a los imperiales en el conflicto. Pero no se trata de un Inquisidor. Y, a pesar de tener una aprendiz, tampoco es un Sith. Skoll es un nuevo tipo de villano que no había aparecido en las películas o series de Star Wars.

Después de la purga Jedi de la Orden 66, Baylan se habría convertido en un mercenario al servicio del mejor postor. Y Morgan Elsbeth, secuaz del Gran Almirante Thrawn, habría contratado sus servicios. Pero sus objetivos van más allá, tal y como le dice a su aprendiz, ya que confía en que el regreso de Thrawn les otorgue mucho poder e influencia.

En cualquier caso, no se le puede considerar Sith, puesto que mantiene algunas costumbres propias de los Jedi. El ejemplo más evidente es la trenza de padawan que Shin Hati lleva en el pelo. Ella no conoció la Orden Jedi, por lo que se trata de una decisión estética de su Maestro, quien sí la llevó siendo niño.

Además, sus espadas láser no son completamente rojas como las de los Sith, sino naranjas. La razón todavía se desconoce, aunque las posibilidades más probables son que no hayan sucumbido tanto al Lado Oscuro o que las espadas estén alimentadas de cristales kyber naranjas naturales y no corrompidos por ellos.

Pese a todo, sus objetivos y aspiraciones son claramente malvadas, por lo que tanto Skoll como Hati pueden considerarse como dos temibles guerreros del Lado Oscuro, a pesar de no ser Sith. Incluso se han encontrado muchos paralelismos visuales y de personalidad de Skoll con Darth Vader y de Hati con Darth Maul. Para saber más sobre ellos habrá que esperar al tercer episodio de Ahsoka, que se estrena en Disney+ el 30 de agosto.