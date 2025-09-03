Intenso tráiler de la temporada 5 de Slow Horses: ¿Hay un traidor en la ciénaga?

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Slow Horses, la aclamada serie de espías británica protagonizada por Gary Oldman, llegará a Apple TV+ el próximo 24 de septiembre. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un intenso tráiler de los nuevos seis episodios en el que una gran organización amenaza con poner en jaque la seguridad del Reino Unido... y la sombra de la traición planea sobre el equipo liderado por Lamb.

"Ayer por la mañana murieron once personas", afirma Diana (Kristin Scott Thomas) al principio del avance de más de poco más de dos minutos de duración. "Ho (Christopher Chung) tuvo algo que ver", continúa, advirtiéndo a Lamb (Oldman) sobre la supuesta implicación de uno de los miembros de La ciénaga. A continuación, el personaje de Chung niega las acusaciones y explica que tiene novia. "Lo que realmente ha despertado mi sentido arácnido ha sido saber que una mujer de verdad está contigo", le responde el irascible agente Lamb.

A partir de este momento comienzan a surgir diferentes amenazas que forman parte de una "estrategia de desestabilización del MI5" que pondrán en juego la estabilidad del país. "Hemos matado, saqueado y chantajeado y han cambiado las tornas", afirma el personaje de Oldman, acerca de los posibles responsable. Los integrantes de la ciénaga van a tener que trabajar a contrarreloj para evitar el colapso del sistema. "Estamos en sus manos", afirma Diana al final del avance, lo que indica que las cosas no van a ser fáciles.

La temporada 5 de Slow Horses adapta la quinta entrega de la saga Jackson Lamb de Mick Herron, titulada Las reglas de Londres. La serie ha recibido numerosas nominaciones a los Globos de Oro y a los Emmy, destacando el Emmy a mejor guion de una serie dramática para Will Smith por la tercera temporada de la ficción.

Junto a los mencionados actores completan el reparto de la temporada 5 de Slow Horses Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke y Jonathan Pryce. Además, esta nueva entrega contará con la aparición de Nick Mohammed (Ted Lasso) como invitado especial.

"En la quinta temporada de "Slow Horses", todo el mundo sospecha cuando el geek de la tecnología Roddy Ho se echa una nueva y glamurosa novia, pero cuando empiezan a ocurrir sucesos cada vez más extraños por toda la ciudad, les toca a los Slow Horses averiguar cómo todo está conectado. Al final, Jackson Lamb sabe mejor que nadie que en el mundo del espionaje siempre se aplican las Reglas de Londres (básicamente, poner el culo a salvo)", reza la sinopsis oficial de la ficción.

Saul Metzstein regresa a la serie como director, mientras que Will Smith firma el guion. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Smith y Graham Yost son los productores ejecutivos de la serie. El primer episodio de Slow Horses se estrenará el 24 de septiembre y el resto de los episodios irán llegando semanalmente a la plataforma de streaming.