Slow Horses, renovada por una quinta temporada

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Los fans del espionaje y del humor negro de Slow Horses están de enhorabuena. La serie protagonizada por Gary Oldman que sigue las aventuras de un equipo de agentes de inteligencia británicos ha sido renovada para una quinta temporada en Apple TV+. El anuncio llega días después del desenlace de su temporada 3, que acabo con su episodio final el miércoles 27 de diciembre de 2023.

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento confirmada para Slow Horses 5, así como tampoco se sabe nada sobre el número de episodios o el elenco confirmado. No obstante, la renovación de la ficción producida por See-Saw Films y adaptada para la televisión por Will Smith no resulta sorprendente tras la gran acogida de crítica y público de las temporadas anteriores.

Slow Horses continuará adaptando la saga literaria de Mick Herron. La tercera temporada de la serie ya adapto la tercera novela, Tigres de verdad y la cuarta temporada el penúltimo libro que sigue las andanzas de Jackson Lamb, La calle de los espías. Y ahora, en está nueva entrega toca el turno de Las reglas de Londres.

Junto a el ganador del Oscar Gary Oldman, quien ha sido nominado recientemente al Globo de Oro por su interpretación del irascible Jackson Lamb, y Chung, conforman el reparto de Slow Horses Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan y Jonathan Pryce.

"En la quinta temporada de Slow Horses, todos sospechan cuando el friki de los ordenadores Roddy Ho se echa una novia muy glamurosa, pero cuando empiezan a ocurrir una serie de eventos cada vez más extraños por toda la ciudad, les tocará a los Caballos Lentos averiguar cómo todo está conectado. Después de todo, Jackson Lamb sabe que en el mundo del espionaje, "las reglas de Londres" siempre deben aplicarse", reza la sipnosis de los nuevos episodios.