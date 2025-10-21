MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El cuco de cristal, la serie basada en la novela homónima de Javier Castillo, aterrizará en Netflix el próximo 14 de noviembre. A poco menos de un mes para su estreno, la plataforma ha lanzado un inquietante teaser protagonizado por Catalina Sopelana en el que un pequeño pueblo es azotado por una ola de crímenes tras la llegada de Clara (Sopelana), una chica dispuesta a saber quien estaba detrás de su transplante de corazón.

"Sabes por qué los cucos son tan especiales en su mundo natural?, Es una especie parasitaria", afirman al principio del avance, de menos de un minuto de duración. Las imágenes adelantan la oleada de crímenes que azota a un enigmático pueblo tras la llegada de Clara, una joven que ha sido transplantada de corazón y que quiere saber qué le pasó a su donante.

"¿Han desaparecido once personas y nadie lo ha investigado?", pregunta incrédula el personaje de Sopelana antes de mostrar fugaces imágenes de la investigación que pondrá en jaque a la policía y al pueblo entero. Sin embargo otro de los momentos más interesantes se produce al final del avance, cuando el personaje de Itziar Ituño hablando con el de Iván Massagué y le pregunta: "¿Y si está volviendo a pasar?".

"Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre", reza la sinopsis oficial.

Junto a Sopelana (El jardinero), Massagué (El hoyo) e Ituño (La casa de papel) completan el reparto de El cuco de cristal Alex García (El inmortal), Alfons Nieto (El cuerpo en llamas) y Tomás del Estal (Clanes). Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, responsables de las dos entregas de La chica de nieve vuelven a ponerse al mando de la adaptación de Castillo que dirigen Laura Alvea (Ánimas) y Juan Miguel del Castillo (La novia gitana).

Castillo, autor superventas ya ha saltado a Netflix con anterioridad con la serie de La chica de nieve y su secuela. Protagonizada por Milena Smit y Miki Esparbé, La chica de nieve 2: El juego del alma sigue de nuevo y truculento caso en el que Miren Rojo se ve envuelta. Aunque el final de la segunda tanda de episodios preparaba el terreno para una nueva temporada, la plataforma aún no ha confirmado la renovación.