Primer vistazo a El cuco de cristal, serie basada en la novela de Javier Castillo, que ya tiene fecha en Netflix

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El cuco de cristal, la serie que adapta la novela homónima de Javier Castillo, llegará a Netflix el próximo 14 de noviembre. La ficción de seis episodios sigue a Clara, una chica que busca la verdad tras la inquietante historia sin resolver de su donante de corazón.

Junto a la fecha de estreno la plataforma de streaming la lanzado las primeras imágenes de la ficción. En una de ellas se puede ver a Clara, a la que interpreta Catalina Sopelana tocándose la cicatriz del trasplante de corazón.

Otra fotografía se sitúa en el pueblo al que llega Clara y se puede ver al personaje de Itziar Ituño llorando desconsoladamente, lo cual indica que la protagonista va a poner patas arribas el pueblo. "Un corazón nuevo, un pueblo marcado por los secretos y una desaparición", reza el texto que acompaña a la publicación.

Un corazón nuevo, un pueblo marcado por los secretos y una desaparición. La serie ‘El cuco de cristal’, basada en la novela de Javier Castillo y protagonizada por Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto, llega el 14 de… pic.twitter.com/udzU5XdFbq — Netflix España (@NetflixES) September 18, 2025

Junto a Sopelana (El jardinero) e Ituño (La casa de papel) completan el reparto de El cuco de cristal Alex García (El inmortal), Iván Massagué (El hoyo), Alfons Nieto (El cuerpo en llamas) y Tomás del Estal (Clanes). Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, responsables de las dos entregas de La chica de nieve vuelven a ponerse al mando de la adaptación de Castillo que dirigen Laura Alvea (Ánimas) y Juan Miguel del Castillo (La novia gitana).

"Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre", reza la sinopsis oficial.

Castillo, autor superventas ya ha saltado a Netflix con anterioridad con la serie de La chica de nieve y su secuela. Protagonizada por Milena Smit y Miki Esparbé, La chica de nieve 2: El juego del alma sigue de nuevo y truculento caso en el que Miren Rojo se ve envuelta. Aunque el final de la segunda tanda de episodios preparaba el terreno para una nueva temporada, la plataforma aún no ha confirmado la renovación.