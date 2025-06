Inspectora Ellis, la primera serie policíaca protagonizada por una mujer negra en Reino Unido, llega a Filmin

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Inspectora Ellis, la primera serie policíaca protagonizada en solitario por una mujer negra en el Reino Unido, se estrenará en Filmin este martes 10 de junio. A lo largo de tres episodios de noventa minutos, la ficción protagonizada por Sharon D. Clarke (Doctor Who) sigue a una astuta detective que resuelve complicados casos en distintas comisarías de Reino Unido.

Esta serie, que ya ha sido renovada por una segunda temporada, es un soplo de aire fresco ya que supone la primera vez que una serie inglesa del género de detectives está protagonizada por una mujer negra y de mediana edad que tiene que hacer frente a multitud de prejuicio en un entorno altamente masculinizado.

Para Clark, que se reunió con Irene Afful, la primera inspectora negra de Merseyside antes del rodaje, supone un honor y un privilegio liderar esta producción. "Realmente espero que algún niño o niña que la vea conecte con eso, y diga: 'Ese es un camino que ahora sí creo que pueda seguir'". Según la actriz esta serie es un espejo que refleja realidades a menudo invisibilizadas, y su existencia misma es una declaración de intenciones que pone el foco en historias tradicionalmente ocultas.

La guionista y creadora, Sian Ejiwunmi-Le Berre, también hace referencia a la importancia de la representación y señala que la idea era crear un personaje que reflejara de forma auténtica la experiencia de ser mujer, negra y policía en un entorno institucionalmente hostil. Así, la protagonista se enfrenta a problemas como la difícultad de conciliar su vida familiar con la profesional.

Le Berre explica cómo Ellis no idealiza su trabajo: "Sabe perfectamente cuál es el precio que tiene que pagar y no alberga ninguna ilusión ni romanticismo al respecto. Pero resulta que es increíblemente buena en esto, así que, de alguna forma, no puede negarle al mundo su talento", añade.

"La inspectora Ellis es una astuta detective inglesa. Como inspectora jefe, es enviada junto a su compañero, el sargento Harper, a distintas comisarías de Inglaterra para resolver casos de asesinato. A pesar de ser menospreciada por ser mujer, Ellis es una detective decidida, impulsada por un fuerte sentido de la justicia", reza la sinopsis oficial.

Además, Inspectora Ellis se diferencia de otras series del género porque cambia de escenario en cada episodio, ya que los crímenes tiene lugar en distintas comisarías de Reino Unido. La serie fue filmada en Irlanda del Norte, aprovechando escenarios reales en lugares como Dromore (Condado de Down) y Gracehill (Condado de Antrim), lo que convierte al lugar un personaje en sí mismo.

Junto a Clarke (Mr Loverman) completan el elenco principal de Inspectora Ellis Andrew Gower (Outlander) y Allison Harding (Mamma mia! Una y otra vez). La serie está dirigida por Nick Hurran (Serlock), Andy Tohill (The Dig) y Ryan Tohill (The Dig).