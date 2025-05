Mr. Loverman, ganadora de dos premios BAFTA, ya tiene fecha de estreno en AXN

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el próximo 28 de junio, AXN estrena Mr. Loverman, una de las triunfadoras de los premios BAFTA de la televisión. Basada en la novela de Bernardine Evaristo, la ficción sigue a un padre de familia que pone fin a su matrimonio para irse a vivir con su mejor amigo... y gran amor. Los ocho episodios que conforman la temporada estarán disponibles en AXN Now desde el día 28 de junio.

A través de flashbacks y momentos del presente, Mr. Loverman ofrece esta conmovedora historia sobre el amor y la fidelidad a uno mismo, que explora las consecuencias de un secreto en tres generaciones de una misma familia.

Lennie James interpreta a Barrington Walker, un hombre casado con Carmel (Sharon D Clarke), cuyo matrimonio está en crisis desde hace tiempo. Su vida cambia cuando decide poner fin a ese matrimonio y mostrar al mundo la relación que mantiene con el que es su mejor amigo desde hace cincuenta años: Morris de la Roux (Ariyon Bakare).

La serie, producida por la BBC y Sony Pictures Television, triunfó en los pasada edición de los premios BAFTA televisivos, celebrados el pasado domingo 11 de mayo. La ficción se alzó con dos de los tres galardones a los que optaba: mejor actor para Lennie James y mejor actor de reparto a Ariyon Bakare.

Junto a Lennie James (The Walking Dead), Ariyon Bakare (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Sharon D Clarke (Doctor Who) completan el reparto de Mr. Loverman Tahj Miles, Tamara Lawrance, Sharlene Whyte, Suzette Llewellyn y Keenan Munn-Francis entre otros. La serie está dirigida por Hong Khaou (Alice y Jack) a partir de un guion de Nathaniel Price.

"Barrington Walker es el protagonista de una historia que abarca toda una vida. Barry y Carmel son un matrimonio que en la mediana edad ve cómo se agravan las grietas de su convivencia. Morris de la Roux es, a vista de todos, el mejor amigo de Barry. Y todos tienen algo en común, una trayectoria llena de secretos y renuncias que comenzará a tener consecuencias para ellos y el resto de familia y amigos que dan forma a su entorno. Tras años de sacrificios, parece que por fin ha llegado la hora de que Barry tenga la oportunidad de experimentar la libertad definitiva", reza la sinopsis oficial.