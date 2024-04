Hunter Schafer confirma su relación con Rosalía y se niega a interpretar personajes trans: "Es denigrante"

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio)

Hunter Schafer saltó a la fama con Euphoria gracias a su papel de Jules. La actriz, un referente del colectivo trans, ha revelado en una reciente entrevista que ha rechazado varios papeles de personajes trans, explicando los motivos detrás de esta decisión.

En una entrevista con GQ, en la que también confirmó que mantuvo una relación durante varios meses con la cantante española Rosalía, Schafer ha afirmado no sentirse completamente cómoda con la etiqueta de mujer trans. "Me llevó un tiempo aprender eso, y también me llevó un tiempo darme cuenta de que no quiero ser reducida a eso, y en última instancia, lo encuentro degradante para mí y para lo que quiero hacer", confesó.

"Especialmente después de la secundaria, estaba harta de hablar de eso. Trabajé muy duro para llegar a donde estoy, superar estos puntos realmente difíciles de mi transición, y ahora solo quiero ser una chica y seguir adelante", añadió.

Durante la secundaria, Schafer se convirtió en la demandante más joven por la impugnación de un proyecto de ley en Carolina del Norte que prohibía a las personas trans usar baños públicos que no coincidieran con el género indicado en su certificado de nacimiento. "Sentí que tenía que hacer de mi arte una respuesta a todo lo que estaba sucediendo en Carolina del Norte, cuando eso no era necesariamente sobre lo que quería hacer arte", contó.

Alejarse de esa etiqueta ha sido una decisión muy meditada por parte de Schafer. "De ninguna manera esto ha sucedido de manera natural. Si dejo que esto suceda, seguirían poniendo 'actriz trans' en de cada artículo", lamentó.

En la entrevista, Schafer también habló sobre la muerte de Angus Cloud. Su compañero de reparto en Euphoria murió en 2023 con solo 25 años. "Nunca antes había tenido un amigo tan cercano y de mi edad que muriera. Es realmente surrealista. No tiene sentido. Y sí, es nuevo. Es un nuevo tipo de duelo", admitió. "Era un jodido ángel", agregó.