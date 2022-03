Hugh Grant suena como nuevo Doctor Who y provoca división en los fans: "Otro hombre blanco, no"

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Con el final de la época de Jodie Whittaker como Doctor Who cerca (la actriz se despedirá del personaje con una serie de especiales a finales de este año), los fans miran atentos a quién será su relevo como el emblemático personaje. Los primeros rumores apuntan a que Hugh Grant, todo un veterano del cine británico, se meterá en la piel del viajero del tiempo. Por supuesto, el fandom no ha dudado en compartir sus impresiones sobre el posible decimocuarto Doctor.

Ha sido The Mirror el que ha revelado que el actor de 'Un escándalo muy inglés' y 'The Gentlemen' está en negociaciones para sustituir a Whittaker como el Doctor. Su supuesto fichaje, puesto que no está confirmado aún, coincidiría también con la salida de Chris Chibnall como showrunner, puesto que asumirá Russell T. Davies, quien ya lo fue durante su etapa como productor ejecutivo de la ficción entre 2005 (cuando la ficción vivió su revival) y 2010.

Teniendo en cuenta que Davies y Grant ya han trabajado juntos, no sería extraño que el guionista y productor quiera contar con él de nuevo. Ahora bien, los fans se han mostrado divididos. Por un lado, hay muchos que están entusiasmados con la idea. "Funcionaría a la perfección. Es un actor estupendo que tiene mucho que aportar al papel", señala un seguidor.

Pero, por otro, hay fans que quieren que el papel lo tenga alguien no caucásico, ni tampoco varón. "Hugh está genial, pero, por favor, no volvamos al concepto de un Doctor como hombre blanco", reclamaba otro. Por supuesto, las redes han sido el lugar donde el fandom se ha explayado compartiendo sus impresiones.

Do I believe that Hugh Grant will be the next Doctor... no



If, however, he were to land the role, I would hope that means we can go full 'Curse of the Fatal Death' and Rowan Atkinson, Richard E Grant, Jim Broadbent and Joanna Lumley all get legit shots at the role #DoctorWho — Tim (@ThePoshGoblin) March 21, 2022

I trust Davies, but personally I'm not crazy about this idea. I love Jodie and think she deserves better writing before she goes. — Dan Emerson 🇺🇦 (@dscapp) March 21, 2022

This would absolutely work. Terrific actor who could bring so much to the role. — Danny Callcut (@dc_photographs) March 21, 2022

Hugh Grant doesn't strike me as someone who has ever watched a single episode of #DoctorWho. He's the opposite of #PeterCapaldi. Capaldi understood and loved the Doctor decades before taking on the part. THAT is what the next Doctor needs to be. — Laurel A Rockefeller (@laurelworlds) March 21, 2022

Hugh is great, but please let us not revert to yet another white male as The Doctor — ᐯíðᗩᖇᖇ (ᐯIᗪᗩᖇ) (@BidgeSquidgy) March 21, 2022

El periódico británico Sunday People saca hoy en portada que Hugh Grant será el 14º Doctor. No voy a mentir, es un actor al que siempre he querido ver como Doctor en la serie, pero creo que ahora no es el momento y creo que RTD lo sabe. No lo veo. pic.twitter.com/IlvVreqc2A — David (@DavidWho96) March 20, 2022

Recordad que RTD quería a Hugh Grant como el Noveno Doctor para la primera temporada de la moderna. Grant como ya se sabe lo rechazó, pero unos años después dijo que se arrepintía de esa decisión y que le encantaría interpretar al Doctor. https://t.co/wDV3JrKKnq — David (@DavidWho96) March 20, 2022

Mi rumor favorito del día es que Hugh Grant está en charlas para ser el nuevo Doctor Who. pic.twitter.com/S5vEUNEO0h — Daniel Acevedo (@Jedidude1) March 21, 2022