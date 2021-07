Crisis total en Doctor Who: Se queda sin protagonista y sin showrunner

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Doctor Who se prepara para, una vez más, dar la bienvenida a un nuevo protagonista. Tras el debut en 2017 de Jodie Whittaker, primera mujer en encarnar al Doctor, BBC ha anunciado que la actriz dejará la ficción. También abandonará la producción el showrunner Chris Chibnall.

Según la cadena, esta salida tendrá lugar en 2022 después de que salgan a la luz tres especiales de Doctor Who. La última interpretación de Whittaker se lanzará en el otoño de 2022 y coincidirá con las celebraciones del centenario de la BBC.

"Tras haber estado a cargo de la TARDIS desde que comenzó la filmación con el decimotercer Doctor en 2017, el showrunner Chris Chibnall y Jodie Whittaker han confirmado que abandonarán la cabina de policía más famosa de la Tierra y del universo", escribe la BBC.

"Con un evento especial de seis partes anunciado para el otoño y dos especiales ya planeados para 2022, BBC One ahora ha ordenador una nueva aventura en forma de largometraje final adicional para el decimotercer Doctor, conformando una trilogía de especiales para 2022 antes de que el Doctor cambie una vez más", añade la cadena.

"En 2017 abrí mi estupenda caja de regalo de zapatos talla 13. No podría haber adivinado las brillantes aventuras, mundos y maravillas que iba a ver en ellos. Mi corazón está lleno de amor por esta serie, por el equipo que lo hace, por los fans que la ven y por lo que ha traído a mi vida. Y no puedo agradecer lo suficiente a Chris por confiarme sus increíbles historias. Sabíamos que queríamos surfear esta ola uno al lado del otro y pasar el testigo juntos. Así que aquí estamos, a semanas de terminar el mejor trabajo que he tenido. Creo que nunca podré expresar lo que este papel me ha dado. Llevaré conmigo al Doctor y las lecciones que he aprendido para siempre", declaró Whittaker.

"Sé que el cambio puede dar miedo y ninguno de nosotros sabe lo que hay ahí fuera. Por eso seguimos buscando. El Universo te sorprenderá. Constantemente", agregó.

"Jodie y yo hicimos un pacto de 'tres series y fuera' entre nosotros al comienzo de esta explosión única en la vida. Así que ahora nuestro tiempo ha terminado y estamos devolviendo las llaves de la TARDIS. El magnífico e icónico Doctor de Jodie ha superado todas nuestras altas expectativas. Ha sido una actriz principal de oro, asumiendo la responsabilidad de ser la primera doctora con estilo, fuerza, calidez, generosidad y humor. Ella capturó la imaginación del público y continúa inspirando adoración en todo el mundo, así como en todos en la producción. No puedo imaginarme trabajando con un Doctor más inspirador, así que no voy a hacerlo", declaró Chibnall.

"Para mí, liderar este equipo excepcional ha sido una diversión creativa sin igual y una de las grandes alegrías de mi carrera. Estoy muy orgulloso de las personas con las que hemos trabajado y de las historias que contamos. Terminar nuestro tiempo en la serie con un especial adicional, después de que la pandemia cambiara y desafiara nuestros planes de producción, es una gran ventaja. Es fantástico que el clímax de la historia del decimotercer Doctor coincida con el corazón de las celebraciones del centenario de la BBC. Deseo a nuestros sucesores, a quienes elijan la BBC y los estudios de la BBC, tanta diversión como nosotros. ¡Están de enhorabuena!", concluyó.