¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1X06 En AMC+?

¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1X06 En AMC+? - AMC+

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Llega el final de The Walking Dead: The Ones Who Live con el estreno del sexto capítulo de su primera y hasta ahora única temporada. La serie protagonizada por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) llega a su desenlace después del esperado reencuentro de una de las parejas más míticas de todo el Universo TWD. ¿A qué hora se estrena el capítulo final de The Ones Who Live?

En España será a las 06:00 horas del lunes 1 de abril cuando la sexta entrega del nuevo spin-off de The Walking Dead llegue a AMC+. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 05:00 horas cuando encuentren disponible en streaming la ficción. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario.

Según el huso horario de la Zona Central, aquellos que residan en México podrán disfrutar del último capítulo de The Ones Who Live a partir de las 22:00 horas del domingo 31 de marzo. También a las 22:00 horas los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua podrán ver la sexta entrega de la ficción del universo consumido por la guerra entre los vivos y los muertos.

A las 23:00 horas será cuando la serie protagonizada por Lincoln y Gurira estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, The Walking Dead: The Ones Who Live 1x06 podrá verse en AMC+ desde las 00:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de nuevo metraje de TWD desde las 01:00 horas.

A las 21:00 horas será cuando el sexto capítulo de la serie centrada en la pareja más icónica de la franquicia zombie se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos. A medianoche la ficción continuará su andadura en la zona este de los Estados Unidos.