¿A Qué Hora Se Estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1X04 En AMC+? - AMC

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live ya ha estrenado la mitad de sus episodios. Aunque juntos de nuevo, Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) no están a salvo y los fans tendrán que esperar a los tres episodios restantes para descubrir si la pareja consigue su final feliz. Así pues, ¿a qué hora se estrena The Walking Dead: The Ones Who Live 1x04 en AMC+?

La CRM se cierne sobre el universo de The Walking Dead, con un plan a largo plazo de dominio mundial. La organización es un enemigo demasiado poderoso para Rick y Michonne, por lo que él está dispuesto a sacrificarse, pero Michonne no lo dejará atrás fácilmente. "No tenemos por qué tener miedo", afirma ella en el adelanto del nuevo capítulo. "Sí que tenemos", le contradice Rick.

En España será a las 05:00 horas del lunes 18 de marzo cuando la cuarta entrega del nuevo spin-off de The Walking Dead llegue a AMC+. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 04:00 horas cuando encuentren disponible en streaming la ficción. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario.

#Richonne's in trouble...



Don't miss a new episode of #TheOnesWhoLive Sunday on AMC and AMC+. pic.twitter.com/G4ukH0S6lX — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) March 14, 2024

Según el huso horario de la Zona Central, aquellos que residan en México podrán disfrutar del cuarto capítulo de The Ones Who Live a partir de las 22:00 horas del domingo 17 de marzo. También a las 22:00 horas los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua podrán ver la nueva ficción del universo consumido por la guerra entre los vivos y los muertos.

A las 23:00 horas será cuando la serie protagonizada por Lincoln y Gurira estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, The Walking Dead: The Ones Who Live podrá verse en AMC+ desde las 00:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de nuevo metraje desde las 01:00 horas.

A las 21:00 horas será cuando el cuarto capítulo de la serie centrada en la pareja más icónica de la franquicia se estrene en la zona oeste de los Estados Unidos. A medianoche la ficción continuará su andadura en la zona este de los Estados Unidos.