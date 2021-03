¿A qué hora se estrena The Walking Dead 10x19?

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Los capítulos extra de la décima temporada de 'The Walking Dead' siguen su curso con el decimonoveno episodio, titulado 'One more' ('Uno más'). La ampliación de esta entrega, debido a la reestructuración de la serie por la pandemia, ha devuelto a la pantalla antes de lo previsto a los supervivientes del apocalipsis zombi. Ahora bien, ¿a qué hora se estrena el capítulo 10x18 de The Walking Dead?

'One more' ('Uno más'), que estará centrado en Gabriel (Seth Gilliam) y Aaron (Ross Marquand), se emitirá en la madrugada del domingo 14 de marzo al lunes 15. Siguiendo los pasos del resto de temporadas, su lanzamiento será simultáneo a su emisión en Estados Unidos en AMC, pues Fox España emitirá el nuevo episodio de The Walking Dead, en versión original subtitulada, a las 03:30 horas de la madrugada del lunes 15 de marzo. Para aquellos que prefieran la versión doblada al español, podrán ver el 10x18 a las 22:00 horas del mismo día.

En América Latina, el decimonoveno episodio la décima temporada de 'The Walking Dead' podrá verse en Fox Premium y tendrá estreno simultáneo con Estados Unidos. Eso sí, aunque será un lanzamiento a la misma vez que en el país norteamericano, dependiendo de la región, la hora variará.

En México, los fans tendrán a su disposición el 10x19 de The Walking Dead a partir de las 20:30 horas, según el huso horario de la Zona Central. También a las 20:30 horas llegará a El Salvador, Costa Rica o Nicaragua.

Será a las 21:30 horas cuando el nuevo episodio de la décima temporada de la serie zombie esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la zona Este de los Estados Unidos, los nuevos episodios de The Walking Dead estarán disponibles desde las 22:30 horas.

Por su parte, aquellos que quieran ver el episodio 19 y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán verlo desde las 23:30 horas.

La sinopsis del episodio 10x19 de The Waking Dead es la siguiente: "Gabriel y Aaron van en busca de comida y suministros para Alexandria siguiendo el mapa que les ha dado Maggie. Las pequeñas tragedias conducen a tragedias más grandes y la fe se rompe y el optimismo se quiebra cuando se ponen a prueba hasta el final prueba final".