¿A Qué Hora Se Estrena The Punisher: One Last Kill En Disney+? - MARVEL

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Jon Bernthal retoma su papel como Frank Castle en The Punisher: One Last Kill, una entrega especial que llega a Disney+ este miércoles 13 de mayo (martes 12 para el público americano). Tras su comentada ausencia en la temporada 2 de Daredevil: Born Again, el sanguinario justiciero de Marvel vuelve para llevar a cabo su venganza personal. Un esperado regreso ante el que muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿A qué hora se estrena The Punisher: One Last Kill en Disney+?

"Mientras Frank Castle busca un sentido a la vida más allá de la venganza, una fuerza inesperada lo hace volver a la lucha", adelanta la escueta sinopsis oficial de esta entrega especial, cuyo guión firma el propio Berthal junto al director Reinaldo Marcus Green.

En cuanto al horario del estreno, el regreso de Frank Castle, cuya presencia ya está además confirmada en Spider-Man: Brand New Day junto a Tom Holland, estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 12 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Por lo tanto, en España esta entrega especial del violento justiciero de Marvel aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 13 de mayo. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, lo nuevo de The Punisher verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA THE PUNISHER: ONE LAST KILL EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la nueva producción televisiva de Marvel tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando The Punisher: One Last Kill esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de toda la trepidante y sangrienta acción de The Punisher: One Last Kill desde las 22:00 horas de este martes 12 de mayo.