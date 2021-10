¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De The Walking Dead: World Beyond América Latina Y España?

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

AMC estrena en exclusiva la segunda y última temporada del spin-off The Walking Dead: World Beyond. Los fans podrán ver el primer episodio de la entrega, que consta de 10 capítulos. ¿A qué hora se estrena la temprada 2 de The Walking Dead: World Beyond América Latina y España?

"Esta segunda temporada pone fin a la historia épica de Iris (Aliya Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) y Silas (Hal Cumpston), cuatro amigos que atravesaron el país en una misión que transformó la percepción que tenían de ellos mismos y del mundo. Ahora, mientras se enfrentan a la misteriosa República Cívica Militar y luchan por el control de sus propios destinos, sus objetivos y vínculos se verán alterados y perderán y recuperarán la inocencia", reza la sinopsis.

En España el estreno será prácticamente simultáneo a su emisión en Estados Unidos en AMC, pues la versión española de la cadena emitirá el capítulo durante la madrugada del domingo al lunes, concretamente a las 4:30 horas, en versión original subtitulada. Además, el episodio doblado se podrá ver el lunes 4 de octubre a las 23:00 horas.

Aunque en los países hispanomericanos 'World Beyond' se verá en AMC Latinoamérica, cada región tiene un huso horario diferente, lo que provocará que la emisión cambie dependiendo del país y la zona geográfica. AMC tiene cuatro señales diferentes en español para todo el subcontinente.

Hagamos una revolución y cambiemos el mundo. ¡Únete a nosotros! Nueva temporada de #TWDWorldBeyond. Estreno el lunes 4 de octubre a las 22 h, sólo por AMC. pic.twitter.com/Wo2Gr67xZm — AMC Latinoamérica (@amctv_la) September 30, 2021

Para los que tengan la Señal México, disfrutarán del capítulo el 4 de octubre a las 22:00 horas. Aquellos que tengan la Señal Colombia, también verán el episodio a la misma hora. Para el público que tenga la Señal Panregional, que emite para Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Centroamérica, República Dominicana y el Caribe, la hora dependerá de los husos horarios de Buenos Aires, Santiago, Caracas y Lima.

Con lo cual para aquellos que tengan el horario de Lima, verán 'World Beyond' a las 22:00 horas, aquellos que se rijan por el horario de Caracas, será a las 23:00 horas y los que tengan el de Santiago y Buenos Aires, lo verán a las 00:00 horas. Los espectadores que tengan la Señal Sur, que es para Argentina, Paraguay y Uruguay, también se rigen por el horario de Buenos Aires.