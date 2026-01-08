Disney+ integrará microcontenidos y vídeos verticales en su plataforma de streaming - DISNEY+

Disney+ integrará microcontenidos y vídeos verticales dentro de la plataforma, un movimiento con el que pretende elevar la interacción cotidiana en el servicio de streaming y acercarse a la frecuencia de uso que ya registran algunos competidores y las redes sociales. El despliegue, previsto para este mismo 2026, se ha comunicado en el marco del Tech + Data Showcase de la compañía en el CES de Las Vegas, un evento centrado en producto y publicidad.

Según ha explicado Erin Teague, vicepresidenta ejecutiva de Product Management de Disney Entertainment y ESPN, en declaraciones recogidas por Deadline, "todo está sobre la mesa" en cuanto al modo en que se entregará este microcontenido: desde programación original de corta duración hasta piezas adaptadas desde redes sociales, así como escenas reeditadas de series y películas y una combinación de todo lo anterior. La directiva ha subrayado que la integración se diseñará "de formas que sean naturales para los comportamientos principales de los usuarios", de modo que "no será una experiencia inconexa ni aleatoria".

En paralelo, Disney ha detallado que el plan contempla una evolución progresiva del producto, con la idea de experimentar el formato de diversas maneras y articular un feed personalizado y dinámico, con ambición de ampliarlo a categorías como noticias, entretenimiento y deportes para convertir Disney+ en un destino de visita diaria.

El plan se apoya en el aprendizaje extraído del entorno deportivo. Disney inició estas pruebas con Verts, integrado en la aplicación de ESPN tras su relanzamiento en agosto de 2025. En ella aparecen momentos clave de partidos, comentarios o piezas de análisis y los usuarios pasan de un vídeo a otro deslizando la pantalla con un algoritmo ajustado a sus intereses.

Teague ha descrito este tipo de consumo vertical de microcontenidos como especialmente útil para crear "experiencias cortas y fáciles de digerir", y ha recalcado que la compañía no lo contempla únicamente como un reclamo para promocionar el contenido de larga duración, sino como un refuerzo de la experiencia del servicio.

En esa misma línea, Teague ha vinculado la propuesta al comportamiento de las audiencias que han hecho de deslizar TikToks y Reels un hábito diario. "Esto es lo que esperan la Generación Z y la Generación Alfa. No están necesariamente pensando en sentarse y ver una pieza de larga duración, de dos horas y media, en sus teléfonos", ha expresado.

A la espera de que Disney+ implante esta actualización, ya hay señales claras de que el microdrama en vertical empieza a abrirse paso. Sin ir muy lejos, en España Atresmedia ha impulsado este movimiento a través de Flooxer con Una novia por Navidad, planteada como una ficción seriada en formato vertical y pensada para capítulos muy breves, alineada con un consumo rápido y similar al de los vídeos de redes sociales.

RTVE también ha dado el paso y Playz está produciendo Estúpido Cupido, presentada como su primer microdrama vertical, con estreno previsto en 2026 tanto en la aplicación de Playz como en sus perfiles en redes sociales.