Disney renueva Paradise por una segunda temporada

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Disney ha anunciado la renovación de Paradise, la serie del creador de This is us, antes incluso de que su primera temporada llegue a su fin. La ficción protagonizada por Sterling K. Brown estrenará su episodio final el próximo martes 4 de marzo en Disney+.

Ambientada en una remota y tranquila localidad donde viven algunas de las personas más importantes de Estados Unidos, la serie sigue la investigación por asesinato del presidente del país. Para sorpresa de muchos, el principal sospechoso será Xavier Collins, jefe del Servicio Secreto de la Casa Blanca, encarnado K. Brown, ya que el cadáver se encuentra sobre su cama.

La primera entrega de la Paradise ha tenido una buena cogida por parte del público, alcanzando 7 millones de visualizaciones en su primera semana en Hulu en EE. UU y en Disney+ a escala internacional. Además, la ficción ha sido un éxito rotundo entre la crítica y el público, cosechando una puntuación de 81% en Rotten Tomatoes y de 7,9 en IMDB, con cerca de diez mil críticas.

Junto a K. Brown (This is Us) completan el reparto James Marsden (X-Men), Julianne Nicholson (Mare of Easttown), Sarah Shahi (Black Adam), Nicole Brydon Bloom (El vecindario), Aliyah Mastin (Honey Girls) y Percy Daggs IV, (Honey Girls), entre otros.

Dirigida por Dan Fogelman, que también firma el guion. La serie de 20h Television y Hulu cuenta con Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal y Steve Beers como productores ejecutivos.