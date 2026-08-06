Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De Muertos S.L. En Netflix? - NETFLIX - Archivo

MADRID 6, (CulturaOcio)

Muertos S.L. regresa a Netflix este viernes 7 de agosto con su cuarta y última temporada. La comedia retoma los disparatados conflictos de los singulares miembros de la Funeraria Torregrosa, quienes en esta nueva entrega se disputarán la dirección de la empresa tras el fallecimiento de su propietario. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 4 de Muertos S.L. en Netflix?

"¿Quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto 'solo un ratito', lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio... pero no tanto en un tanatorio", reza la sinopsis de los nuevos capítulos.

En cuanto al horario del estreno, la cuarta temporada de Muertos S.L. estará disponible en Netflix a las 9:00 horas de este viernes 7 de agosto. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE MUERTOS S.L. EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la última temporada de Muertos S.L. a la una de la madrugada del viernes, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del viernes será cuando la serie dirigida por Laura Caballero llegue a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del viernes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta temporada de la serie de Netflix a partir de las 4:00 horas de la madrugada del viernes.