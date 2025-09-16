¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De Gen V, El Spin-Off De The Boys, En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V, el spin-off de The Boys, arranca su andadura en Prime Video este miércoles 17 de septiembre con el estreno de sus tres primeros episodios. La ficción, ambientada tras los eventos de la temporada 4 de The Boys, homenajeará al fallecido Chance Perdomo, uno de los protagonistas de la primera entrega. Así, muchos fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Gen V en Prime Video?

"En la segunda temporada de Gen V, un nuevo curso está en marcha. Mientras el resto de América se ajusta a la mano de hierro de Homelander, en la Universidad Godolkin, el misterioso nuevo decano promueve un plan de estudios que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son celebrados como héroes, mientras Marie, Jordan y Emma vuelven a la universidad a regañadientes, con el peso de meses de trauma y pérdida encima.

Pero preocuparse por las fiestas y las clases se hace cuesta arriba con una guerra entre Humanos y Supers gestándose tanto dentro como fuera del campus. El grupo descubre la existencia de un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener implicaciones mucho mayores de lo que imaginan. Y, de algún modo, Marie forma parte de ello", reza la sinopsis oficial de la serie.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho entregas que componen la temporada 2 de Gen V irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 2: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 3: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 24 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 1 de octubre de 2025

- Episodio 6: 8 de octubre de 2025

- Episodio 7: 15 de octubre de 2025

- Episodio 8: 22 de octubre de 2025

En cuanto al horario de estreno, los tres primeros capítulos de la temporada 2 de Gen V estarán disponibles en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 17 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, los nuevos episodios de la serie podrán verse en Prime Video desde las 9:00 horas del mismo día, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las nuevas entregas de Gen V a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la segunda entrega de la ficción arrancará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del miércoles será cuando los episodios 1, 2 y 3 del spin-off de The Boys estén disponibles para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Gen V continuará desde las 3:00 horas del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de los nuevos capítulos de Gen V desde las 4:00 horas del miércoles en Prime Video.