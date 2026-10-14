¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De La Diplomática En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Este jueves 15 de octubre regresa a Netflix, con el estreno de su cuarta temporada, La diplomática. Keri Russell vuelve a encarnar a Kate Wyler, la protagonista de la serie creada por Debora Cahn que en esta entrega abordará una profunda crisis matrimonial y tensiones extremas al borde de un conflicto con la Casa Blanca. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 4 de La diplomática en Netflix?

"Dos matrimonios amenazan con acabar enfrentándose hasta hacerse añicos. Un momento catastrófico rompe la frágil paz que Kate Wyler había conseguido mantener entre Estados Unidos y Reino Unido, así como el deteriorado matrimonio que intenta salvar. Mientras lucha por contener la crisis, la conspiración de la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para hacerse con el arma más poderosa de Rusia empuja a Estados Unidos al borde de la guerra", reza la extensa sinopsis de la temporada 4.

En cuanto al horario del estreno, la temporada 4 de La diplomática estará disponible en Netflix a las 0:00 horas de este jueves 15 de octubre, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Esto supone que será a las 9:00 horas de este jueves cuando la serie se estrene en la España peninsular y Baleares. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA CUARTA TEMPORADA DE LA DIPLOMÁTICA EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la cuarta entrega de La diplomática a la una de la madrugada del jueves, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del jueves será cuando los ocho episodios de la serie lleguen a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la serie de Netflix a partir de las 4:00 horas de la madrugada del jueves.