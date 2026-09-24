¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 13 De American Horror Story En Disney+? - DISNEY

MADRID 24, (CulturaOcio)

La decimotercera temporada de American Horror Story, la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, llega este viernes 25 de septiembre a Disney+ con sus tres primeros capítulos. Tras ocho años de ausencia, la ficción regresa para reunir a personajes emblemáticos de entregas anteriores interpretados por estrellas como Jessica Lange, Evan Peters, Emma Roberts, Angela Bassett o Sarah Paulson, y así conseguir "derrotar al mal supremo". Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 13 de American Horror Story en Disney+?

American Horror Story se ha consolidado como un fenómeno televisivo global desde su estreno en 2011, acumulando más de 100 nominaciones a los premios Emmy y superando los 700 millones de horas de visualización en todo el mundo. Su temporada 13 amplía el legado de esta aclamada antología de terror reuniendo a algunos de sus personajes más icónicos a lo largo de 13 episodios de media hora de duración.

Tras su triple estreno inicial, al que seguirá el lanzamiento de otros tres capítulos la próxima semana, el resto de la entrega llega a Disney+ con dos nuevos episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 25 de septiembre

- Capítulo 4, 5 y 6: 2 de octubre

- Capítulo 7 y 8: 9 de octubre

- Capítulo 9 y 10: 16 de octubre

- Capítulo 11 y 12: 23 de octubre

- Capítulo 13: 30 de octubre

En cuanto al horario del estreno, los tres primeros capítulos de la nueva temporada de American Horror Story estarán disponibles en Disney+ a las 0:00 horas de este viernes 25 de septiembre, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la decimotercera temporada llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este viernes 25 de septiembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 13 DE AMERICAN HORROR STORY EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk a la una de la madrugada del viernes, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del viernes cuando la ficción esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la producción.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de la temporada 13 de American Horror Story a partir de las 4:00 horas de este viernes.