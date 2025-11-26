¿A que hora se estrena la primera parte de la temporada final de Stranger Things en Netflix?

¿A Que Hora Se Estrena La Temporada 5 Final De Stranger Things En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Tras varios años de espera, Stranger Things vuelve a Netflix con el estreno de la primera parte de su temporada final este 26 de noviembre, madrugada ya del jueves 27 en España. El lanzamiento supondrá reencuentro de los fans con Once (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) y los demás, tras una temporada 4 que dejó muchos cabos sueltos. Pero... ¿A que hora se estrena la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix?

El apoteósico final de la cuarta temporada dejó a los protagonistas al límite, tratando de destruir a una amenaza nunca antes vista: Vecna. En la vorágine de una épica batalla, que mezcla tensión, muertes inesperadas, la incertidumbre por el estado de salud de una integrante del grupo y los límites entre mundos cada vez más desdibujados, dejan las puertas abiertas a una quinta entrega que promete ser un gran broche final a la ficción de Netflix.

La temporada 1 de Stranger Things se estrenó en 2016, con el lanzamiento simultáneo de todos sus episodios. Esta dinámica se mantuvo hasta la tercera entrega de la serie. Sin embargo, la compañía de la "ene" roja optó por un cambio con la llegada de la temporada 4, estrenándola en dos entregas. Una estrategia con la que la plataforma de streaming ha ido más allá en esta temporada final, dividiéndola en tres partes.

Así, tras el lanzamiento de los cuatro primeros episodios este 27 de noviembre, la plataforma proseguirá con el segundo volumen de esta temporada final de Stranger Things, compuesto de tres nuevos capítulos, un mes después, el 27 de diciembre. Sin embargo, para poder disfrutar del episodio final, que también se proyectará en algunos cines, habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2026.

Así queda el calendario de estreno de la temporada final de Stranger Things:

- Volumen 1 (capítulos 1, 2, 3 y 4): 27 de noviembre.

- Volumen 2 (capítulos 5, 6 y 7): 27 de diciembre.

- Volumen 3 (capitulo final): 1 de enero.

En cuanto al horario de estreno de Stranger Things, Netflix, no seguirá su esquema habitual. Con la excusa de aprovechar la euforia generada por la entrega final de la serie protagonizada por Brown y compañía, ha decidido adelantarlo unas horas.

De esta forma, la primera parte de la temporada final de Stranger Things se estrenará en Estados Unidos este miércoles 26 de noviembre a las 17.00 horas de Los Ángeles, horario de la Costa Oeste en EE.UU. lo que supone las 20.00 horas en la Costa Este. Por tanto, en España y otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Noruega y Suecia los cuatro nuevos capítulos de Stranger Things estarán disponibles a las 2.00 horas de la madrugada del jueves 27 de noviembre.

En Latinoamérica, la temporada final de la serie de los hermanos Duffer se estrenará a partir de las 19:00 horas en México El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá; a las 21:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.