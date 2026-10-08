¿A Qué Hora Se Estrena Aquel En Netflix? - NETFLIX

MADRID 8, (CulturaOcio)

Este viernes 9 de octubre llega a Netflix Aquel, la serie biográfica sobre el cantante Raphael. La producción repasa sus orígenes, su música y una extraordinaria trayectoria de 60 años de éxitos internacionales, narrada "sin adornos, que no rehúye ningún aspecto". Pero... ¿a qué hora se estrena Aquel en Netflix?

"La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito", reza la sinopsis de la ficción.

En cuanto al horario del estreno, Aquel estará disponible en Netflix a las 9:00 horas de este viernes 9 de octubre. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA AQUEL EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de Aquel a la una de la madrugada del viernes, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del viernes será cuando los ocho episodios de la serie lleguen a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del viernes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la serie de Netflix a partir de las 4:00 horas de la madrugada del viernes.