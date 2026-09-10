Del desahucio a Eurovisión en el intenso tráiler de Aquel, la serie biográfica de Raphael en Netflix

Archivo - De orígenes humildes a estrella mundial en el emocionante tráiler de Aquel, la esperada serie biográfica de Raphael - NETFLIX - Archivo

MADRID 10, (CulturaOcio)

El 9 de octubre Netflix estrena Aquel, la serie biográfica centrada en la figura del cantante Raphael. La plataforma ha lanzado un nuevo tráiler que recorre su evolución musical desde sus humildes inicios hasta convertirse en una estrella internacional, mostrando las luces y las sombras por las que transitó uno de los artistas españoles más universales.

El adelanto, que arranca al ritmo de la icónica canción Como yo te amo, muestra la juventud de Raphael (Javier Morgade) en sus clases de canto. A pesar de sus orígenes humildes, incluso con un desaucio de por medio, Paco Gordillo (Francesco Carril) contacta con él al enterarse de su talento: "Me han dicho que se te da muy bien cantar". Tras asegurarle que ha nacido "para ser artista", Gordillo se convierte en su representante.

Tras firmar con la discográfica Philips, comienza a actuar en teatros y arranca una prometedora carrera. Sin embargo, el avance también muestra algunos de sus más duros, como el parón para cumplir con el servicio militar. "Me importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros. Porque aquí tú no eres nadie", le grita su superior una noche bajo la lluvia.

El tráiler continúa con su viaje "a Eurovisión" junto a su mánager, el hito que lo convirtió oficialmente en "una estrella". Tras vislumbrar el romance con su mujer (Natalia Varela), y mostrar algunos oscuros momentos de tribulación del artista, ya en su versión más madura encarnada por Carlos Santos, el adelanto concluye con el protagonista preguntando: "¿Puedo?". Una voz le responde que "los artistas nunca pedimos permiso", dando paso al rostro del Raphael real que hará un cameo la producción de Netflix.

"La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito", reza la sinopsis oficial de la ficción, que cuenta con un total de ocho capítulos.

Aquel está dirigida por Norberto López Amado (Mar afuera), Javier Pulido (La caza. Irati) y Beatriz Sanchís (Nacho), con un guion escrito por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. Junto a Morgade, Carril y Varela, el reparto lo completan Pepa Aniorte (Sueños de libertad) y Manolo Caro (Entrevías), entre otros.