Aquel, la serie de Raphael, ya tiene fecha de estreno en Netflix

Archivo - Carlos Santos es Rapahel en la serie Aquel - CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX - Archivo

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 9 de octubre Netflix estrenará Aquel, la serie que relata la vida del cantante español Raphael. La ficción está protagonizada por Javier Morgade (Culpa tuya, El jardinero) y Carlos Santos (El hombre de las mil caras, El crack Cero) quienes interpretan al artista tanto en su juventuz como en su madurez, respectivamente.

Además de confirmar su fecha de estreno, la plataforma de streaming ha lanzado también el póster de la serie que estará compuesta por ocho capítulos que prometen repasar las luces y también las sombras del artista.

"He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad. Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto, por complicado que haya sido. Por todo ello, creo que Aquel tiene un valor especial", afirmó Rapahel hace ahora un año cuando se anunció el proyecto.

El artista también aseguró que este biopic no solo cuenta su historia, sino que también es reflejo de "una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables -unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros-, pero todos profundamente significativos".

La trayectoria de un artista. La música de varias generaciones. 'Aquel', la miniserie basada en la vida Raphael, llega el 9 de octubre. pic.twitter.com/vpwDwjaj2c — Netflix España (@NetflixES) July 23, 2026

"Aquel sigue la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales. La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito", adelanta la sinopsis de la producción.

La serie está dirigida por Norberto López Amado (Mar afuera), Javier Pulido (La caza. Irati) y Beatriz Sanchís (Nacho), con un guion escrito por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. El reparto lo completan Francesco Carril (Los años nuevos), Natalia Varela (Ella es tu padre), Pepa Aniorte (Sueños de libertad) y Manolo Caro (Entrevías), entre otros.