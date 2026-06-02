¿A Qué Hora Se Estrena La Docuserie Michael Jackson: The Verdict En Netflix? - CONTACTO

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Michael Jackson: The Verdict, docuserie que llega este miércoles 3 de junio a Netflix, analiza el juicio al que se enfrentó el artista en 2005, cuando fue acusado de abusar sexualmente de un menor. El éxito en cines Michael, biopic del Rey del Pop que lleva ya recaudados casi 900 millones de dólares, reabrió la controversia en torno a las acusaciones de pedrastia y que, precisamente, el filme no aborda. Pero... ¿a qué hora se estrena Michael Jackson: The Verdict en Netflix?

El proceso judicial se centró en las acusaciones de abuso sexual a un menor en el rancho de Neverland, en California, uno de los episodios más mediáticos y polémicos en la trayectoria del cantante. Jackson fue declarado no culpable de los diez cargos, un veredicto que, según señala Netflix, la docuserie abordará a través de los testimonios de kos integrantes del jurado, que explicarán cómo llegaron a aquella decisión.

La cronología de las acusaciones a Jackson, que falleció en 2009, se remonta a 1993, año en que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo. Años después, el artista afrontó en 2005 los diez cargos relacionados con el caso que abordará The Verdict. Más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland recogió las acusaciones de otros dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

¿A QUÉ HORA LLEGA MICHAEL JACKSON: THE VERDICT A NETFLIX?

En cuanto al horario del estreno, los tres episodios de la docuserie estarán disponibles en Netflix a las 0:00 horas de este miércoles 3 de junio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie documental sobre las acusaciones que marcaron la vida del artista llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 3 de junio. Una hora antes, a las 8:00 horas, Michael Jackson: The Verdict verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del documental a las dos de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Verdict llegue a la plataforma de la N roja para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, estará disponible a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la serie basada en las acusaciones a Jackson a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.