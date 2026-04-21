¿A Qué Hora Se Estrena El Final De La Temporada 4 De Invencible 4X08 En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Invencible llega a su fin en Prime Video este miércoles 22 de abril con el estreno de su octavo capítulo. La serie basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman, terminará con el nuevo enfrentamiento con el Imperio Viltrumita y su todopodoeroso Gran Regente Thragg. Pero... ¿a qué hora se estrena Invencible 4x08 en Prime Video?

Después de la gran batatalla en la estratosfera de Viltrum, el planeta nativo de la poderosa raza de guerreros, ahora Mark, Oliver y el resto de los paladines de la Coalición de Planetas deberán hacer frente a la terrible venganza del despiadado Thragg y los viltrumitas supervivientes.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios, los capítulos restantes que han completado la temporada han visto la luz uno a uno cada miércoles hasta este miércoles 22 de abril, quedando así su calendario de lanzamiento.

- Episodio 1, 2 y 3: 18 de marzo.

- Episodio 4: 25 de marzo.

- Episodio 5: 1 de abril,

- Episodio 6: 8 de abril

- Episodio 7: 15 de abril

- Episodio 8: 22 de abril

¿A QUÉ HORA TERMINA INVENCIBLE TEMPORADA 4 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, el último episodio de la temporada 4 de Invencible estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 22 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas de la madrugada del miércoles, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el final de la temporada de Invencible podrá verse desde España a las 9:00 horas del 22 de abril, a las ocho de la mañana en las Islas Canarias.

It brings Admincible great joy and pain to post the Season 4 finale trailer. Joy that you will be able to witness this peak. Pain that this season is almost over. See you Wednesday!!!! pic.twitter.com/ekJiFJiOeD — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 20, 2026

Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará. Aquellos que residan en México podrán disfrutar del desenlace de la temporada 4 de la ficción a las dos de la madrugada del miércoles 18 de marzo, según el huso horario de la Zona Central. En este mismo intante, a partir de las 2:00 horas, 4x08 de la serie de superhéroes estará disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Invencible aterrice con el final de su cuarta temporada para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo capítulo de la serie de Prime Video estará disponible a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la el colofón de la cuarta tanda de episodios de Invencible a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.