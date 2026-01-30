La temporada final de Outlander desvela su tráiler y fecha de estreno en Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Outlander, el fenómeno televisivo ptrotagonizado por Caitriona Balfe (Super 8) y Sam Heughan (Bloodshot), llega a su fin con el lanzamiento de su octava temporada, que aterrizará en Movistar Plus+ el próximo 7 de marzo. Entretanto, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler de lo que promete ser el broche de oro para la ficción que arrancó hace más de una década.

"Tengo todo lo que siempre he querido", dice Claire Fraser, la protagonista encarnada por Balfe, en una tierna escena junto a su pareja, Jamie Fraser, a quien da vida Heughan.

Sin embargo, esa tranquilidad no tarda en resquebrajarse ante un inquietante mensaje que anuncia la llegada de una guerra que amenaza con golpear su idílico hogar en Fraser's Ridge.

"La única forma de defenderte a ti y a todos los que amo es luchar", clama Jamie ante una situación desesperada que convierte al campo de batalla en la única escapatoria para defender a su familia, su hogar y su amor.

https://www.youtube.com/watch?v=nX20lUNjp-Y

"Al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser's Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia.

Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años que estuvieron fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, lo que es más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos.

Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser's Ridge no ha hecho más que comenzar", reza la sinopsis de la temporada final de Outlander.

Junto a Caitríona Balfe como Claire Fraser y Sam Heughan como Jamie Fraser, completan el reparto Sophie Skelton (Day of the Dead: Bloodline) como Brianna MacKenzie, Richard Rankin (Una buena receta) como Roger MacKenzie, John Bell (T2: Trainspotting) como Young Ian Murray, David Berry (Something Like Summer) como Lord John Grey, Charles Vandervaart (Cada día) como William Ransom e Izzy Meikle-Small (Blancanieves y la leyenda del cazador) como Rachel Murray.

Entre las nuevas incorporaciones: Kieran Bew (La Casa del Dragón) como el capitán Charles Cunningham; Frances Tomelty (La mujer en la pared), como Elspeth Cunningham, madre de Charles, y Carla Woodcock (Such Brave Girls), como Amaranthus Grey, otra figura completamente nueva en la saga.

Producida por Sony Pictures Television, con Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Caitríona Balfe y Sam Heughan como productores ejecutivos.