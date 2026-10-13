¿A qué hora se estrena Dragon Ball Super: Beerus en Disney+? - TOEI

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Super: Beerus aterriza este miércoles 14 de octubre en Disney+. La nueva serie, remake de los tres primeros arcos argumentales de la serie original de 2015 que arrancaba con La batalla de los dioses, llega a la plataforma de streaming con el esperado enfrentamiento entre Goku y el Dios de la Destrucción. Pero... ¿a qué hora se estrena Dragon Ball Super: Beerus en Disney+?

"Tras la derrota de Majin Buu, Goku ha asumido un papel totalmente nuevo: ¡¿el de agricultor de rábanos?! Con la Tierra en paz, nuestros héroes llevan vidas normales. Pero no pueden confiarse demasiado. A lo lejos, el poderoso Dios de la Destrucción, Beerus, despierta tras una profecía que revela su caída a manos de un ser aún más formidable. Cuando su búsqueda del Dios Saiyajin lo lleva a la Tierra, ¿podrán Goku y sus amigos enfrentarse a su adversario más poderoso hasta la fecha?", reza la sinopsis oficial.

En cuanto al horario del estreno, Dragon Ball Super: Beerus estará disponible en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 14 de octubre, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de anime llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 14 de octubre. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA DRAGON BALL SUPER: BEERUS EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie producida por Toei Animation a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando la ficción esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la producción.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Dragon Ball Super: Beerus a partir de las 4:00 horas de este miércoles.