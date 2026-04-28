¿A Qué Hora Se Estrena La Casa De Los Espíritus En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

La casa de los espíritus, serie basada en la novela de Isabel Allende, estrena este miércoles 29 de abril sus tres primeros episodios en Prime Video. Protagonizada por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, junto a Nicole Wallace y Dolores Fonzi encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida, se trata de la primera adaptación en español del libro de Allende. Pero... ¿a qué hora se estrena La casa de los espíritus en Prime Video?

"Basada en la novela de Isabel Allende aclamada internacionalmente, La casa de los espíritus es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Latinoamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia", reza la descripción proporcionada por la plataforma de streaming.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios este miércoles 29 de abril, La casa de los espíritus lanzará dos capítulos el 6 de mayo y los tres últimos el 13 de mayo, quedando así su calendario de estreno:

- Episodios 1, 2 y 3: 29 de abril.

- Episodios 3 y 4: 6 de mayo.

- Episodios 5, 6 y 7: 13 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA LA CASA DE LOS ESPÍRITUS A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, los tres primeros capítulos de La casa de los espíritus estarán disponibles en Prime Video a las 21:00 horas del martes 28 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 00:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse desde España a las 6:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 5 de la madrugada, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie basada en la novela de Isabel Allende a las 22:00 horas del martes 28 de abril, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los tres primeros episodios de la ficción protagonizada por Nicole Wallace estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 23:00 horas de la noche del martes será cuando La casa de los espíritus esté disponible en Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie estará disponibles a las 00:00 horas del miércoles 29 de abril.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver los tres primeros episodios de la serie a partir de la 1:00 de la madrugada del miércoles.