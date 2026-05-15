¿A Qué Hora Se Estrena El Capítulo Final De Outlander En Movistar Plus+? - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

Tras doce años de emisión y ocho temporadas, Outlander llega a su fin con el estreno de su capítulo final, que desembarcará en Movistar Plus+ el 16 de mayo. Este episodio, el último de los diez que conforman la octava temporada, pondrá el broche de oro la serie. Pero... ¿a qué hora se estrena el 10x08 Oulander en Movistar Plus+?

Esta última temporada de la ficción toma como base el final del octavo libro de Outlader 'Written in My Own Heart's Blood' (2014), el noveno 'Go Tell the Bees That I Am Gone' (2021) íntegramente y el décimo 'A Blessing for a Warrior Going Out', que su autora Diana Gabaldon aún no ha publicado. No obstante, el final de la serie no será el mismo que el de la saga literaria.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 10x08 DE OUTLANDER?

En cuanto al horario del estreno, el capítulo final de la temporada 8 de Outlander estará disponible en Movistar Plus+ a las 00:25 horas de la madrugada del viernes 15 al sábado 16 de mayo.

En palabras de Caitriona Balfe, su personaje Claire "llega al final siendo plenamente quien siempre estuvo destinada a ser". "Esta temporada es sobre despedidas, pero también sobre legado", reflexiona la actriz. Por su parte, Gabaldon, autora de las novelas en las que se basa la serie, describe el cierre de Outlander como "una culminación" más que "un adiós", explicando que "Claire y Jamie siempre han sido personajes que crecen con el lector, y con el espectador".

Ronald D. Moore, showrunner de la ficción, añade que, "desde el principio, Outlander ha sido una historia sobre cómo el amor sobrevive al tiempo, a la guerra y a la pérdida", por lo que "el final debía honrar ese viaje emocional".

Junto a Caitríona Balfe como Claire Fraser y Sam Heughan como Jamie Fraser, completan el reparto de la octava temporada de Outlander Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como Young Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham, Frances Tomelty como Elspeth Cunningham, madre de Charles, y Carla Woodcock, como Amaranthus Grey, figura nueva en la saga.