MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix estrena este viernes 6 de marzo El asesino de TikTok, la docuserie sobre los crímenes de José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla'. Dirigida por Héctor Muniente (Serás Farruquito, The Ecuadorian Candidate), la miniserie documental consta de dos episodios que reconstruyen los hechos a partir de material de archivo y entrevistas. Pero, ¿A qué hora se estrena El asesino de TikTok en Netflix?

La serie parte del caso de Esther Estepa, una mujer sevillana de 42 años que desapareció en agosto 2023 tras un viaje en el que coincidió con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición.

En cuanto a la hora de estreno, la nueva miniserie de Netflix llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este viernes 6 de marzo. Una hora antes, a las 8:00 horas, El asesino de TikTok verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de lo nuevo de la plataforma de la "ene" roja tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los dos episodios de la serie a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora, la nueva docuserie de Netflix llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 6 de marzo, se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, el documental estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando El asesino de TikTok esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).