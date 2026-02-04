Netflix estrenará la docuserie sobre Dinamita Montilla, El asesino de TikTok

Netflix estrena la docuserie sobre Dinamita Montilla, El asesino de TikTok - NETFLIX

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Netflix estrenará el próximo 6 de marzo El asesino de TikTok, la serie sobre los crímenes de José Jurado Montilla, conocido como 'Dinamita Montilla'. Dirigida por Héctor Muniente (Serás Farruquito, The Ecuadorian Candidate). La miniserie documental consta de dos episodios que reconstruyen los hechos a partir de material de archivo y entrevistas.

La serie parte del caso de Esther Estepa, una mujer sevillana de 42 años que desapareció en agosto 2023 tras un viaje en el que coincidió con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición.

La historia de la miniserie se articula a través de esa huella digital, convertida en una de las pocas fuentes que darán claridad sobre lo que ocurrió, apoyándose en material de archivo y entrevistas con las personas más cercanas a Esther para relatar una investigación íntima y fragmentada.

Una investigación marcada por la incertidumbre y donde el entorno digital funciona como archivo involuntario de una historia real que pone el foco en la búsqueda de respuestas por parte de quienes la conocieron.

"Cuando Esther desaparece sin dejar rastro, su familia logra reconstruir sus últimos movimientos gracias a José Jurado Montilla, un viajero que recorre España compartiendo entrañables vídeos de sus viajes en su cuenta de TikTok. Pero 'Dinamita' Montilla, la última persona que estuvo con Esther, esconde un pasado tan oscuro como aterrador", avanza la sinopsis oficial de la serie.

El asesino de TikTok es una producción de iZen Documentales, realizada por Arantza Sánchez (Grupo iZen), César Martí (NewCo) y Santi Aguado (CAPA).