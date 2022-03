¿A Qué Hora Se Estrena El 11X13 De The Walking Dead En España, México Y El Resto De América Latina?

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

El final de 'The Walking Dead' está cada vez más cerca. La ficción zombie encara el último tramo de la emisión de la segunda parte de su undécima y última temporada que comenzará con el episodio 13 de la tanda, 'Caudillos'. ¿A qué hora estará disponible en España y América Latina?

En España, los fans más impacientes podrán ver el 11x13 de The Walking Dead, en el el que Maggie, Lydia y Elijah ayudan a un extraño de otra comunidad, en versión original subtitulada en Movistar Plus+ (a través de Fox) a las 4:00 horas de la madrugada del domingo 20 al lunes 21 de febrero.

Aquellos que prefieran la versión doblada al castellano, podrán disfrutar del episodio a las 22:01 horas del lunes en Fox. Su emisión será semanal cada lunes. Los fans que residan en las Islas Canarias, disfrutarán el capítulo de The Walking Dead, tanto en la madrugada del 20 al 21 en versión original como el lunes 21, en versión doblada, una hora antes.

En America Latina, el penúltimo capítulo de la parte 2 de la temporada 11 de 'The Walking Dead' dependerá del horario de cada país, aunque, como pasó con la primera parte, en esta última temporada los capítulos se lanzarán por Star Plus y no por Fox.

Teniendo en cuenta que el estreno del nuevo capítulo está programado en Estados Unidos a las 21 horas del domingo 20 de febrero (según el horario de la zona Este), es de esperar que los fans de 'The Walking Dead' en México (horario de CDMX) tengan disponible en la plataforma el décimo tercer capítulo a las 20:00 horas del domingo. A la misma hora se podrá ver en Honduras, Costa Rica o Guatemala.

A las 21:00 horas podrá disfrutarse en Colombia, Ecuador, Perú o Panamá a través de Star Plus. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico o República Dominicana, tendrán el 11x13 a las 22:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran saber qué ocurre con el regreso de Maggie, Negan, Daryl y compañía y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y São Paulo) podrán ver el nuevo capítulo de 'The Walking Dead' desde las 23:00 horas.