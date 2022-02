¿A qué hora se estrena el 11x09 de The Walking Dead en España, México y el resto de América Latina?

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El final de 'The Walking Dead' está cada vez más cerca. La ficción zombie regresa con la segunda parte de su undécima y última temporada que comenzará su emisión con el noveno episodio de la tanda, 'No Other Way'. ¿A qué hora estará disponible en España y América Latina?

En España, los fans más impacientes podrán ver el 11x09 de The Walking Dead en versión original subtitulada en Movistar Plus+ (a través de Fox) a las 03:44 horas de la madrugada del domingo 20 al lunes 21 de febrero.

Aquellos que prefieran la versión doblada al castellano, podrán disfrutar del episodio a las 22:00 horas del lunes en Fox. Su emisión será semanal cada lunes. Los fans que residan en las Islas Canarias, disfrutarán el episodio, tanto en la madrugada del 20 al 21 en versión original como el lunes 21, en versión doblada, una hora antes.

En America Latina, el estreno de la parte 2 de la temporada 11 de 'The Walking Dead' dependerá del horario de cada país, aunque, como pasó con la primera parte, en esta última temporada los capítulos se lanzarán por Star Plus y no por Fox.

Teniendo en cuenta que el estreno de la temporada está programado en Estados Unidos a las 21 horas del domingo 20 de febrero (según el horario de la zona Este), es de esperar que los fans de 'The Walking Dead' en México (horario de CDMX) tengan disponible en la plataforma el noveno capítulo a las 20:00 horas del domingo. A la misa horas se podrá ver en Honduras, Costa Rica o Guatemala.

A las 21:00 horas podrá disfrutarse en Colombia, Ecuador, Perú o Panamá a través de Star Plus. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico o República Dominicana, tendrán el 11x09 a las 22:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran saber qué ocurre con el regreso de Maggie, Negan, Daryl y compañía y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y São Paulo) podrán ver el nuevo capítulo de 'The Walking Dead' desde las 23:00 horas.

La sinopsis oficial de la última temporada de The Walking Dead reza así: "La serie regresa con muchos de nuestros héroes luchando contra el inminente fuego del infierno que desencadenaron los Segadores. Mientras tanto, otros pelearán contra la ira torrencial de la Madre Naturaleza en Alexandria. El mundo de todos ellos se derrumba literalmente a su alrededor y la vida en la Mancomunidad no es tan idílica como parece.

¿Serán capaces de recomponerse? ¿Quién quedará vivo para ayudar? ¿Sus relaciones cicatrizarán o fracturarán? ¿Se ofrecerán y se aceptarán ramas de olivo como símbolo de paz o se rechazarán? Algunos recuperarán la esperanza, otros se verán arrastrados a un punto de no retorno. Pero hay una verdad inapelable: las vidas de cada uno de ellos penden de un hilo y cada decisión que tomen cambiará drásticamente su futuro, sus posibilidades de supervivencia y las condiciones de cada comunidad".