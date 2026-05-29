Hoppers, la última película de Pixar, ya tiene fecha en Disney+

Hoppers, el último éxito de Pixar, ya tiene fecha en Disney+ - DISNEY

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Hoppers, el más reciente filme de la factoría Pixar en llegar a los cines, aterrizará en Disney+ el próximo miércoles 3 de junio. La película de animación dirigida por Daniel Chong (Somos Osos: La película) salta al streaming tres meses después de su estreno en cines, donde vio la luz el pasado 6 de marzo.

Durante su paso por la cartelera, la cinta que relata la historia de Mabel, una amante de los animales que usa una nueva tecnología para "saltar" su conciencia a un castor robótico, Hoppers recaudó más de 375 millones de dólares. Una cifra que, si bien se quedó realmente lejos del último gran éxito de Pixar, Del revés 2 que en 2024 se convirtió en el filme de animación más taquillero de la historia con casi 1.700 millones de dólares, sí que superó ampliamente al anterior estreno del estudio, Elio, que en 2025 se quedó en 154 millones de dólares.

La película es, en palabras de su director, de una historia sobre la conexión entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. "Se trata de la conexión entre nuestra relación con los animales y nuestra relación con la naturaleza, pero creo que, en última instancia, es una historia sobre nosotros. Nosotros también somos animales y todos estamos conectados", explicó Chong en una entrevista concedida a CulturaOcio durante la presentación del filme de Pixar.

"En Hoppers, los científicos han descubierto la tecnología para instalar la conciencia humana a animales robóticos hiperrealistas, lo que permite a las personas comunicarse con los animales como si fueran uno de ellos. Gracias a esta nueva tecnología, Mabel descubrirá misterios dentro del mundo animal que van mucho más allá de lo que jamás imaginó", reza la sinopsis oficial del filme.