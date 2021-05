Homer Simpson cumple 65 años: "Si ganara un dólar por cada año que ha envejecido, tendría un dólar"

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Los Simpson se estrenaron en 1989 y, pese a que ya han transcurrido más de 30 años, sus personajes -salvo algún capítulo excepcional- no reflejan el paso del tiempo. Sin embargo, un capítulo reveló la fecha de nacimiento de Homer Simpson, 12 de mayo de 1956, por lo que el personaje tendría ya 65 años... lo que ha sido motivo de celebración (y de memes, claro) en las redes sociales.

En un episodio de la serie, cuya 32ª temporada llega este 14 de mayo a Disney+, se puede ver el carné de conducir del personaje, aunque la serie mantiene que Homer tiene 38 años. Tras conocer este detalle, muchos usuarios felicitaron al protagonista, incluido el actor Joseph Gordon-Levitt. "Feliz cumpleaños a Homer Simpson, nacido en este día en 1956", publicó.

Happy birthday to Homer Simpson, born on this date in 1956.. pic.twitter.com/fq6g7BrMe5 — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) May 12, 2021

"Pensé que era mayor, dado que se dice que tiene 38 añbos. La serie comenzó en 1989 y en Tracy Ullman Show en 1987. Por lo tanto, tendría que estar más cerca de los 70 si los personajes envejecieran", señaló otro internauta.

I thought he was older, given he's said to be 38. The series started in 1989 and in Tracy Ullman Show 1987. Thus he would have to be closer to 70 by now - if the characters would age. — Jack Fields (@JackMFields) May 12, 2021

Happy birthday to Homer Simpson 🥳 pic.twitter.com/NjZ0EhG7H5 — Nitram_Zemog♋️ (@Mart_vsvp) May 13, 2021

Otro usuario señaló que Homer comparte cumpleaños con el perro de la familia. "¡Feliz cumpleaños al hombre y al mejor amigo del hombre, Homer y el Pequeño Ayudante de Santa Claus!", recordó una fan.

"Si Homer ganara un dólar por cada año que ha envejecido, tendría un dólar", afirmó la cuenta oficial de Los Simpson en Twitter.

If Homer had a dollar for every year he’s aged, he’d have a dollar!



Happy Birthday, big guy. 🎂 pic.twitter.com/DTX6jXzHYQ — The Simpsons (@TheSimpsons) May 12, 2021

hoy es el cumpleaños de Homero. pic.twitter.com/urkGTaCOD3 — Homer (@homeroficiial) May 12, 2021

Hoy es el cumpleaños de Homero Simpson, happy Birthday Homer <3❤️



Si, soy fan de los simpson pic.twitter.com/KBrVDx5we2 — Snowy ✨ #LegionSnowyers (@ImSnowy___) May 12, 2021

"Definitivamente no tiene un récord al mejor padre del mundo pero, feliz cumpleaños a Homer Simpson. El personaje de ficción cumple hoy 65 años, según su carnet de conducir", afirmó la cuenta de Record Guinness.

He definitely doesn't hold a record for the world's best dad, but happy birthday to Homer Simpson!



The fictional character turns 65 today, according to his driving license. pic.twitter.com/8Pix1AT3MW — Guinness World Records (@GWR) May 12, 2021

Dan Castellaneta ha sido el encargado de poner voz a Homer desde el inicio de la serie. Fox, que está emitiendo actualmente la temporada 32, que llega este 14 de mayo a Disney+, ya ha renovado la ficción por dos entregas más, por lo que habrá nuevos capítulos hasta al menos 2023.