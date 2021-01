¿Predijeron Los Simpson cómo iba ir vestida Kamala Harris en la investidura?

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

'Los Simpson' lo ha vuelto a hacer. La leyenda de la icónica serie de animación y su poder para predecir el futuro vuelve crecer. En este caso, ha sido el atuendo que usó Kamala Harris para la toma de posesión de Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos y la suya propia como vicepresidenta.

Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer, así como también en la primera mujer con raíces afroamericanas y del sur de Asia, en llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos.

Para su histórico juramento, Harris llevó un vestido morado y un abrigo del mismo color, confeccionados por Christopher John Rogers, un joven diseñador negro de Luisiana, y un collar de perlas del diseñador puertorriqueño Wilfredo Rosado, según informaba Vogue.

Lo curioso, es que su apariencia era muy similar a la que lucía Lisa Simpson cuando se convertía en presidenta de los Estados Unidos en el episodio 'Bart al futuro', perteneciente a la undécima temporada y emitido en 2000. Es más, la vestimenta es prácticamente idéntica, collar incluido.

Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. But this is a bit on the nose. pic.twitter.com/SOHKyIzHjn — Phil Hagen (@PhilHagen) January 21, 2021

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

Para añadir más fuerza a la predicción, Lisa accedía al poder tras una desastrosa gestión del presidente saliente, que no era otro que Donald Trump.

Aunque hubo fans que atribuyeron la vestimenta de Harris a la serie, lo cierto es que se trata de una estupenda casualidad. Según informan diversos medios estadounidenses, el color morado tenía una doble intención en su mensaje.

Por un lado, el púrpura es una combinación de los colores del partido demócrata y del partido republicano, un símbolo de unidad ante el bipartidismo y una nación que se encuentra muy dividida. Toda una declaración de intenciones, que va en la línea del mensaje conciliador de Biden. Por otro lado, el morado también simboliza al movimiento sufragista y es el utilizado por las distintas corrientes feministas en la actualidad.

Además, parece que 'Los Simpson' también predijeron otro hecho. La gala de la inauguración presidencial fue presentada por Tom Hanks. Curiosamente, el propio actor protagonizó una escena en la película de la sitcom en la que declaraba que "el gobierno estadounidense había perdido credibilidad", así que tuvo él que prestarle la suya.

HOW DO THE SIMPSONS ALWAYS PREDICT THIS SHIT pic.twitter.com/vHt4YAIJYn — 『CKT』Kairy Luminess ➐ (@kairyluminess) January 19, 2021

With Tom Hanks hosting tonight’s primetime inauguration special it’s time to remind everyone that The Simpsons never misses. pic.twitter.com/Eav0RuSpTQ — Justin St. Onge (@jstonge32) January 20, 2021

De esta manera, presentaba el Nuevo Gran Cañón en la cinta de 2007. Aunque, en este caso, ha presentado algo mucho más amable.