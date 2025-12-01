'Las hijas de la criada' arrasa y se convierte en el mejor estreno de atresplayer en los últimos tres años

'Las Hijas De La Criada' Arrasa Y Se Convierte En El Mejor Estreno De La Atresplayer En Los Últimos Tres Años - ATRESMEDIA

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Las hijas de la criada, la adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, se ha esetrenado por todo lo alto. La serie protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, que se estrenó este domingo en exclusiva en atresplayer y se verá en el prime time de Antena 3, se ha convertido también en el mejor estreno de la plataforma de Atresmedia en los últimos tres años.

Rodada en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, Las hijas de la criada es un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos.

"Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas", reza la sinopis oficial de la serie.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta en su reparto con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

Dirigida por Menna Fité y Alejo Flah, y con guión de Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez, 'Las hijas de la criada' es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno.

Con la consecución del Premio Planeta 2023, 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de copias vendidas, 'Las hijas de la criada' fue el título literario más vendido del año 2023. Además, la adaptación fue seleccionada por la prestigiosa consultora The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas.