Las hijas de la criada, entre las mejores series internacionales, según The WIT

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Las hijas de la criada, serie que aterrizará en Atresplayer el próximo 30 de noviembre, ha sido seleccionada como una de las ficciones internacionales más destacadas del momento por la prestigiosa consultora The WIT. La serie es la adaptación de la novela de la periodista Sonsoles Ónega, que ganó el premio Planeta en 2023.

El anuncio ha tenido lugar la The Wit Fresh TV Fiction Conference, celebrada en el marco del MIPCOM 2025 de Cannes, uno de los encuentros más relevantes de la industria. En el evento, la prestigiosa consultora compartió una lista con las series más destacadas a nivel internacional, incluyendo a Las hijas de la criada.

Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela de Ónega está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández. Ambientado entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la historia de la poderosa saga familiar de los Valdés marcada por amores prohibidos, traiciones, luchas de clases y secretos.

Junto a los mencionados actores el reparto también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Rios, Carlos Villarino, Carmila Bossa, Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

"Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas", reza la sinopsis oficial de la serie,