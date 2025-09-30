Tráiler de Las hijas de la criada, serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, que ya tiene fecha en Atresplayer

Tráiler de Las hijas de la criada, basada en la novela de Sonsoles ónega, que ya tiene fecha en Atresplayer - ATRESPLAYER

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Las hijas de la criada, la serie que adapta la novela homónima de Sonsoles Ónega, llegará a Atresplayer el próximo 30 de noviembre. A dos meses para su estreno, la plataforma la lanzado un suculento adelanto de la ficción protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández lleno de intrigas, traiciones, lucha de clases y amores prohibidos.

"Los Valdés somos una familia respetable y nuestro servicio también debe serlo", le dice Gustavo Valdés (Hernández) a Renata (Baró), la criada del pazo con la que mantiene una pasional relación. Paralelamente, Inés (Sánchez), esposa de Gustavo se va a ganar el respeto de las trabajadoras de la zona, a las que anima a luchar por sus derechos.

Sin embargo, todo cambiará cuando Renata anuncia que está embarazada. "Si esa criatura nace, arruinaré su vida", replica Gustavo a la criada cuando ésta se lo dice. Pese a que Gustavo se niega a asumir las responsabilidades de padre, la criada decide tener el bebé, al que llamará Clara.

Con el fin de alejarse lo máximo posible, Gustavo, Inés y su hija Catalina marchan a Cuba y dejan a Renata cuidando del Pazo. No obstante, nada será fácil cuando Catalina e Inés regresen años más tarde tras un trágico suceso. A partir de entonces la ficción reflejará las traiciones, venganzas y amores de las mujeres en su lucha por la supervivencia de su legado en un mundo de hombres.

Menna Fité, conocido por haber sido uno de los directores de Merlí y Alejo Flah, que ha participado en producciones como Dias mejores, son los encargados de dirigir la miniserie de ocho episodios. Por otro lado, firman el guion Irene Rodríguez, Alba Lucio y Tatiana Rodríguez.

Junto a los mencionados actores el reparto también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Rios, Carlos Villarino, Carmila Bossa, Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

"Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas", reza la sinopsis oficial de la serie, cuyo rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Galicia, Madrid e Islas Canarias.

Producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Atresmedia TV, la ficción es fruto del acuerdo con Planeta Book & Film Rights. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sonia Martínez, que ha participado en otros grandes proyectos como La casa de papel o El embarcadero. Las hijas de la criada se estrenará en Atrespaleyer el próximo 30 de noviembre y llegará a Antena 3 próximamente.

Escrita por la periodista y escritora Ónega, Las hijas de la criada ganó el premio Planeta en 2023. Además, con 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de copias, la novela fue el título literario más vendido de ese año. Además, los derechos de traducción se han vendido a más de ocho países.