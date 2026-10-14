HBO resucita Girls una década después con Lena Dunham y más miembros del elenco original... Pero sin Adam Driver - HBO MAX

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Girls, la serie creada y protagonizada por Lena Dunham, regresará una década después de que concluyera su andadura en HBO tras su sexta temporada. La ficción estrenará cinco nuevos episodios, cuyo rodaje arrancará en 2027.

Esta nueva entrega contará con el regreso de Dunham como Hannah, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah. HBO ha lanzado un vídeo con los cinco intérpretes reunidos en una videollamada, recreando cómo habría sido el momento en que Dunham les propusiera resucitar la serie.

Una de las ausencias más notables en el anuncio ha sido la de Adam Driver. Cabe recordar que el pasado abril Dunham publicó sus memorias bajo el título de Famesick, donde relató presuntos incidentes violentos protagonizados por Driver durante el rodaje de Girls. Al ser preguntando al respecto durante el Festival de Cannes, el actor respondió: "No voy a hacer ningún comentario. Me lo guardo todo para mi libro".

El servicio de streaming ha remarcado en su anuncio que será una "temporada única", cerrando así la puerta a que la serie prolongue su regreso con más capítulos. Además, Judd Apatow volverá como productor ejecutivo junto a la propia Dunham.

GIRLS REGRESARÁ A HBO CON CINCO NUEVOS EPISODIOS

"Siempre dijimos que solo volveríamos a Girls si había una historia concreta que nos muriéramos por contar", expresa Dunham en un comunicado. "He echado de menos a estos personajes, pero durante mucho tiempo no conseguía imaginármelos en la actualidad. Entonces, justo cuando cumplía cuarenta años, empezaron a hablarme en la ducha. Y, como quizá recordéis, una vez que este quinteto empieza a hablar, es bastante difícil hacer que se callen", continúa.

"Es poco habitual tener la oportunidad de volver a algo que te cambió la vida con la perspectiva que da el tiempo y con un nivel completamente nuevo de gratitud y comprensión. Adoro a estas chicas (y al chico), a nuestros amigos de HBO y a toda la gente que ha seguido descubriendo la serie y nos recuerda una y otra vez por qué hacemos esto, que es la alegría de estar juntos... Y la oportunidad de llevar un top de rejilla amarillo", concluye Dunham, haciendo referencia al estrafalario atuendo que lleva su personaje en uno de los episodios.

"Estamos encantados de que Lena dirija su mirada desde el tumulto de los veinte hasta el hito de cumplir cuarenta", expresa Amy Gravitt, directiva de HBO. "Decir que el mundo ha cambiado desde la última vez que vimos a Hannah, Marnie, Shoshanna, Jessa y Elijah es quedarse muy corto, pero sabemos que los fans (tanto los de siempre como los nuevos) estarán encantados de ver cómo han madurado y se sentirán aliviados al comprobar que siguen siendo las Girls que conocimos hace tanto tiempo", sostiene.

Girls estrenó seis temporadas entre 2012 y 2017. Fue una serie que generó bastante conversación y cierta polémica en su momento, pues fue leída por un sector de la crítica y el público como un autorretrato narcisista de la generación milenial más que como un ejercicio de autocrítica en clave de comedia.

A lo largo de sus cinco años de recorrido, Girls recibió 19 nominaciones a los Emmy, llegando a alzarse con dos estatuillas, además de con dos Globos de Oro.